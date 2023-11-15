https://sputnikarabic.ae/20231115/أنباء-عن-قرب-الإعلان-عن-توافقات-جديدة-بشأن-الحرب-في-اليمن-1083168666.html
أنباء عن قرب الإعلان عن توافقات جديدة بشأن الحرب في اليمن
أنباء عن قرب الإعلان عن توافقات جديدة بشأن الحرب في اليمن
كشف مصدر يمني مطلع أن المبعوثين الأمريكي تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ لليمن، من المفترض وصولهما، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:37+0000
2023-11-15T11:37+0000
2023-11-15T11:37+0000
حصري
الحرب على اليمن
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الجيش اليمني
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "سبق ذلك وصول أعضاء مجلس الرئاسة اليمني إلى الرياض بالأمس، حيث يدور الحديث عن تسوية قريبة لإنهاء الحرب مع أنصار الله".وأكد المصدر أن "هناك توافقات تجري حول الملفات الإنسانية والرواتب وفتح الطرقات وفك الحصار وغيرها من الوسائل المفروضة أمميا منذ سنوات".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت لمدة 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام التاسع تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20231114/مجلس-الأمن-يجدد-العقوبات-على-اليمن-لمدة-12-شهرا-1083157529.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, العالم, الأخبار, الجيش اليمني
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, العالم, الأخبار, الجيش اليمني
أنباء عن قرب الإعلان عن توافقات جديدة بشأن الحرب في اليمن
حصري
كشف مصدر يمني مطلع أن المبعوثين الأمريكي تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ لليمن، من المفترض وصولهما، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك
": "سبق ذلك وصول أعضاء مجلس الرئاسة اليمني إلى الرياض بالأمس، حيث يدور الحديث عن تسوية قريبة لإنهاء الحرب مع أنصار الله".
وأكد المصدر أن "هناك توافقات تجري حول الملفات الإنسانية والرواتب وفتح الطرقات وفك الحصار وغيرها من الوسائل المفروضة أمميا منذ سنوات".
كما أشار المصدر إلى أن "الاجتماع المرتقب قد يشمل على قرار بمخاطبة مجلس الأمن بانتهاء مهمة التحالف العربي
الذي تقوده السعودية في الحرب على أنصار الله في اليمن".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت لمدة 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، للعام التاسع تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله
"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.