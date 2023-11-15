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أنباء عن قرب الإعلان عن توافقات جديدة بشأن الحرب في اليمن
أنباء عن قرب الإعلان عن توافقات جديدة بشأن الحرب في اليمن
كشف مصدر يمني مطلع أن المبعوثين الأمريكي تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ لليمن، من المفترض وصولهما، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T11:37+0000
2023-11-15T11:37+0000
حصري
الحرب على اليمن
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الجيش اليمني
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "سبق ذلك وصول أعضاء مجلس الرئاسة اليمني إلى الرياض بالأمس، حيث يدور الحديث عن تسوية قريبة لإنهاء الحرب مع أنصار الله".وأكد المصدر أن "هناك توافقات تجري حول الملفات الإنسانية والرواتب وفتح الطرقات وفك الحصار وغيرها من الوسائل المفروضة أمميا منذ سنوات".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت لمدة 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام التاسع تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20231114/مجلس-الأمن-يجدد-العقوبات-على-اليمن-لمدة-12-شهرا-1083157529.html
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حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, العالم, الأخبار, الجيش اليمني
حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, العالم, الأخبار, الجيش اليمني

أنباء عن قرب الإعلان عن توافقات جديدة بشأن الحرب في اليمن

11:37 GMT 15.11.2023
© Sputnik . Stringerقصف العاصمة اليمنية صنعاء
قصف العاصمة اليمنية صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . Stringer
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كشف مصدر يمني مطلع أن المبعوثين الأمريكي تيم ليندركينغ والأممي هانس غروندبرغ لليمن، من المفترض وصولهما، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "سبق ذلك وصول أعضاء مجلس الرئاسة اليمني إلى الرياض بالأمس، حيث يدور الحديث عن تسوية قريبة لإنهاء الحرب مع أنصار الله".
وأكد المصدر أن "هناك توافقات تجري حول الملفات الإنسانية والرواتب وفتح الطرقات وفك الحصار وغيرها من الوسائل المفروضة أمميا منذ سنوات".
كما أشار المصدر إلى أن "الاجتماع المرتقب قد يشمل على قرار بمخاطبة مجلس الأمن بانتهاء مهمة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب على أنصار الله  في اليمن".
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
مجلس الأمن يجدد العقوبات على اليمن لمدة 12 شهرا
أمس, 20:56 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت لمدة 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، للعام التاسع تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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