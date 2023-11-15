https://sputnikarabic.ae/20231115/أنصار-الله-نحتفظ-بحق-الرد-على-إسقاط-واشنطن-طائرة-مسيرة-تابعة-لنا-في-البحر-الأحمر-1083185367.html
"أنصار الله": نحتفظ بحق الرد على إسقاط واشنطن طائرة مسيرة تابعة لنا في البحر الأحمر
"أنصار الله": نحتفظ بحق الرد على إسقاط واشنطن طائرة مسيرة تابعة لنا في البحر الأحمر
علقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، على إعلان الولايات المتحدة إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للجماعة حاولت الاقتراب من إحدى السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T23:26+0000
2023-11-15T23:26+0000
2023-11-15T23:26+0000
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "الجيش اليمني سيحتفظ بحق الرد على تدمير طائرته المسيرة التي أعلنت أمريكا تدميرها".في سياق متصل، علق عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" محمد البخيتي عبر "إكس"، بالقول: "نقول للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي وباسم كل اليمنيين: لن نسمح لكم بالانفراد بغزة ما دام فينا عرق ينبض بالحياة".وبوقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في "البنتاغون"، القول إن المدمرة توماس هاندر أسقطت طائرة مسيرة يمنية اليوم في البحر الأحمر، بعد اقترابها منها قرب مضيق باب المندب، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدا أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".وجاء إعلان "أنصار الله" عزمها قصف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد ساعات من توعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بـ "استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديداً وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".وأشار زعيم "أنصار الله" إلى "أن إسرائيل تعتمد في حركتها في البحر الأحمر من باب المندب على التمويه وإغلاق أجهزة التعارف وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".
https://sputnikarabic.ae/20231108/-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-1082957978.html
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أنصار الله
"أنصار الله": نحتفظ بحق الرد على إسقاط واشنطن طائرة مسيرة تابعة لنا في البحر الأحمر
علقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، على إعلان الولايات المتحدة إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للجماعة حاولت الاقتراب من إحدى السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "الجيش اليمني سيحتفظ بحق الرد على تدمير طائرته المسيرة التي أعلنت أمريكا تدميرها".
في سياق متصل، علق عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" محمد البخيتي عبر "إكس"، بالقول: "نقول للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي وباسم كل اليمنيين: لن نسمح لكم بالانفراد بغزة ما دام فينا عرق ينبض بالحياة".
وبوقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في "البنتاغون"، القول إن المدمرة توماس هاندر أسقطت طائرة مسيرة
يمنية اليوم في البحر الأحمر، بعد اقترابها منها قرب مضيق باب المندب، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.
يأتي ذلك غداة إعلان المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدا أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".
وجاء إعلان "أنصار الله" عزمها قصف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد ساعات من توعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بـ "استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديداً وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".
وأشار زعيم "أنصار الله" إلى "أن إسرائيل تعتمد في حركتها في البحر الأحمر من باب المندب على التمويه وإغلاق أجهزة التعارف وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".