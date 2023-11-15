https://sputnikarabic.ae/20231115/إسرائيل-تعلن-عن-تعليق-مؤقت-للنشاطات-العسكرية-بمناطق-محددة-في-غزة-1083164037.html
إسرائيل تعلن عن تعليق مؤقت للنشاطات العسكرية بمناطق محددة في غزة
إسرائيل تعلن عن تعليق مؤقت للنشاطات العسكرية بمناطق محددة في غزة
أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية في مناطق محددة شمالي قطاع غزة من الساعة الـ10:00 صباحا وحتى الـ14:00 ظهرا بالتوقيت المحلي. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T09:33+0000
2023-11-15T09:33+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "سنقوم بتعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديدا بين الساعة 10:00 صباحا وحتى 14:00 بعد الظهر لأغراض إنسانية".وأوضح أن وقف العمليات سيكون "في أحياء السلام والنور في منطقه جباليا"، داعيا السكان لإنتهاز هذه الفترة للوصول إلى شارع صلاح الدين والانتقال جنوبا.كما حث الجيش الإسرائيلي "سكان أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي ودرج التفاح والشجاعية وجباليا، على إخلاء مناطق سكنهم بشكل فوري وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة 16:00 مساء للوصول إلى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/الجيش-الإسرائيلي-لا-إشارة-على-وجود-رهائن-في-مستشفى-الشفاء-1083163499.html
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طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل تعلن عن تعليق مؤقت للنشاطات العسكرية بمناطق محددة في غزة
أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية في مناطق محددة شمالي قطاع غزة من الساعة الـ10:00 صباحا وحتى الـ14:00 ظهرا بالتوقيت المحلي.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان: "سنقوم بتعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديدا بين الساعة 10:00 صباحا وحتى 14:00 بعد الظهر لأغراض إنسانية".
وأوضح أن وقف العمليات سيكون "في أحياء السلام والنور في منطقه جباليا"، داعيا السكان لإنتهاز هذه الفترة للوصول إلى شارع صلاح الدين والانتقال جنوبا.
كما حث الجيش الإسرائيلي "سكان أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي ودرج التفاح والشجاعية وجباليا، على إخلاء مناطق سكنهم بشكل فوري وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة 16:00 مساء للوصول إلى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.