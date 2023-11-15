https://sputnikarabic.ae/20231115/الأمم-المتحدة-تحذر-من-كرة-الثلج-التي-تهدد-سكان-غزة-1083176449.html
الأمم المتحدة تحذر من "كرة الثلج" التي تهدد سكان غزة
الأمم المتحدة تحذر من "كرة الثلج" التي تهدد سكان غزة
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، خاصة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية، التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T14:11+0000
2023-11-15T14:11+0000
2023-11-15T14:11+0000
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وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن قطاع غزة يحتاج إلى وقود بصورة ملحة، مشيرا إلى أن ما يحدث في القطاع هو "كارثة إنسانية" تحدث أمام عدسات الكاميرات، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية. وتابع: "عدم وجود الوقود يعني توقف مولدات الكهرباء التي يعتمد عليها كل شيء في غزة ويشمل ذلك مياه الشرب، والمخابز، وهما اثنين من أهم الاحتياجات الأساسية للحياة".وحذر دوجاريك مما وصفه بـ"كرة الثلج" في قطاع غزة، مشيرا إلى أن النفايات الصلبة أصبحت تتراكم بالأطنان لتشكل مشكلة جديدة تهدد صحة سكان القطاع. ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الصحة-الفلسطينية-تعلن-وقف-جميع-أجهزة-مجمع-الشفاء-الطبي-في-غزة-بعد-نفاد-الوقود-1083035638.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحذر من "كرة الثلج" التي تهدد سكان غزة
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، خاصة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية، التي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن قطاع غزة يحتاج إلى وقود بصورة ملحة، مشيرا إلى أن ما يحدث في القطاع هو "كارثة إنسانية" تحدث أمام عدسات الكاميرات، حسبما ذكرت
وكالة "الأناضول" التركية.
وتابع: "عدم وجود الوقود يعني توقف مولدات الكهرباء التي يعتمد عليها كل شيء في غزة ويشمل ذلك مياه الشرب، والمخابز، وهما اثنين من أهم الاحتياجات الأساسية للحياة".
وحذر دوجاريك مما وصفه بـ"كرة الثلج" في قطاع غزة، مشيرا إلى أن النفايات الصلبة أصبحت تتراكم بالأطنان لتشكل مشكلة جديدة تهدد صحة سكان القطاع.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.