https://sputnikarabic.ae/20231115/بايدن-التنافس-بين-الولايات-المتحدة-الأمريكية-والصين-يجب-ألا-يؤدي-إلى-صراع-1083182985.html
بايدن: التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يجب ألا يؤدي إلى صراع
بايدن: التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يجب ألا يؤدي إلى صراع
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اجتماع مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الدول التأكد من أن التنافس لا يؤدي إلى صراع. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T19:58+0000
2023-11-15T19:58+0000
2023-11-15T20:01+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070149052_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_23803b3efb118e5efe2ea0fb99d39138.jpg
و قال بايدن خلال الاجتماع: "نحن بحاجة للتأكد من أن المنافسة لا تؤدي إلى صراع، وأننا ننظم المنافسة بشكل مسؤول".وأكد الرئيس الأمريكي أنه كان من دواعي سروره أن يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية، وأشار إلى أنه لا يتفق دائما مع، شي جين بينغ، لكن تواصلهما "كان مفتوحا وصادقا".وأضاف بايدن: "كما هو الحال دائما، لا يوجد بديل للتواصل وجها لوجه".ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى منطفة فيلولي بالقرب من سان فرانسيسكو الأمريكية، لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن "الإدارة الأمريكية تأمل في إجراء حوار مثمر بين بايدن، وشي جين بينغ، والذي سيصبح قوة دافعة لمزيد من التفاعل النشط في المستقبل".وأمس الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن لقاء الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، سيكون "ذا أهمية كبيرة".وغادر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بكين، يوم أمس الثلاثاء، لحضور اجتماع القمة الصينية - الأمريكية، والاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين للـ"أبيك" في الولايات المتحدة.وعقد اللقاء السابق بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في جزيرة بالي الإندونيسية. وكان هذا اللقاء هو أول اجتماع شخصي للزعيمين منذ أن أصبح بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال الزعيمان حينها إن "الاجتماع كان بناءً وصريحا، واتفقا على الحفاظ على التواصل".
https://sputnikarabic.ae/20231115/بايدن-الصين-تواجه-مشاكل-حقيقية-في-عهد-الرئيس-شي-جين-بينغ-1083160390.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070149052_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d785102f1b9e625db18de504fed3ebca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن: التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يجب ألا يؤدي إلى صراع
19:58 GMT 15.11.2023 (تم التحديث: 20:01 GMT 15.11.2023)
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اجتماع مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الدول التأكد من أن التنافس لا يؤدي إلى صراع.
و قال بايدن خلال الاجتماع: "نحن بحاجة للتأكد من أن المنافسة لا تؤدي إلى صراع، وأننا ننظم المنافسة بشكل مسؤول".
وأكد الرئيس الأمريكي أنه كان من دواعي سروره أن يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية، وأشار إلى أنه لا يتفق دائما مع، شي جين بينغ، لكن تواصلهما "كان مفتوحا وصادقا".
وأضاف بايدن: "كما هو الحال دائما، لا يوجد بديل للتواصل وجها لوجه".
ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى منطفة فيلولي بالقرب من سان فرانسيسكو الأمريكية، لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن "الإدارة الأمريكية تأمل في إجراء حوار مثمر بين بايدن، وشي جين بينغ، والذي سيصبح قوة دافعة لمزيد من التفاعل النشط في المستقبل".
وأمس الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن لقاء الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، سيكون "ذا أهمية كبيرة".
وغادر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بكين، يوم أمس الثلاثاء، لحضور اجتماع القمة الصينية - الأمريكية، والاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين للـ"أبيك" في الولايات المتحدة.
وعقد اللقاء السابق بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في جزيرة بالي الإندونيسية. وكان هذا اللقاء هو أول اجتماع شخصي للزعيمين منذ أن أصبح بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة
الأمريكية، وقال الزعيمان حينها إن "الاجتماع كان بناءً وصريحا، واتفقا على الحفاظ على التواصل".