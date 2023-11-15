https://sputnikarabic.ae/20231115/بايدن-التنافس-بين-الولايات-المتحدة-الأمريكية-والصين-يجب-ألا-يؤدي-إلى-صراع-1083182985.html

بايدن: التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يجب ألا يؤدي إلى صراع

بايدن: التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يجب ألا يؤدي إلى صراع

صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اجتماع مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الدول التأكد من أن التنافس لا يؤدي إلى صراع. 15.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-15T19:58+0000

2023-11-15T19:58+0000

2023-11-15T20:01+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070149052_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_23803b3efb118e5efe2ea0fb99d39138.jpg

و قال بايدن خلال الاجتماع: "نحن بحاجة للتأكد من أن المنافسة لا تؤدي إلى صراع، وأننا ننظم المنافسة بشكل مسؤول".وأكد الرئيس الأمريكي أنه كان من دواعي سروره أن يستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية، وأشار إلى أنه لا يتفق دائما مع، شي جين بينغ، لكن تواصلهما "كان مفتوحا وصادقا".وأضاف بايدن: "كما هو الحال دائما، لا يوجد بديل للتواصل وجها لوجه".ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى منطفة فيلولي بالقرب من سان فرانسيسكو الأمريكية، لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن "الإدارة الأمريكية تأمل في إجراء حوار مثمر بين بايدن، وشي جين بينغ، والذي سيصبح قوة دافعة لمزيد من التفاعل النشط في المستقبل".وأمس الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن لقاء الرئيسين الصيني ‏والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، سيكون "ذا أهمية كبيرة".‏وغادر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بكين، يوم أمس الثلاثاء، لحضور اجتماع القمة الصينية - الأمريكية، والاجتماع الـ30 للقادة الاقتصاديين للـ"أبيك" في الولايات المتحدة.وعقد اللقاء السابق بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على هامش قمة مجموعة "العشرين" في جزيرة بالي الإندونيسية. وكان هذا اللقاء هو أول اجتماع شخصي للزعيمين منذ أن أصبح بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال الزعيمان حينها إن "الاجتماع كان بناءً وصريحا، واتفقا على الحفاظ على التواصل".

https://sputnikarabic.ae/20231115/بايدن-الصين-تواجه-مشاكل-حقيقية-في-عهد-الرئيس-شي-جين-بينغ-1083160390.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم