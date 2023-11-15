https://sputnikarabic.ae/20231115/برلماني-ليبي-لا-يمكن-إجراء-انتخابات-لأن-نصف-البلد-في-حالة-حرب-1083180696.html
برلماني ليبي: لا يمكن إجراء انتخابات لأن نصف البلد في حالة حرب
برلماني ليبي: لا يمكن إجراء انتخابات لأن نصف البلد في حالة حرب
استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إجراء انتخابات في ليبيا، في الفترة القريبة المقبلة، وذلك بسبب الانقسام بين مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة، كما... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T17:11+0000
2023-11-15T17:11+0000
2023-11-15T17:11+0000
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062933035_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_ca7b97860a0a819fc7a44bc6a595b466.jpg
وأضاف التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "الحل يكمن في يد الولايات المتحدة"، وهو ما وصفه بأنه "الحقيقة المُرة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تريد انتخابات في ليبيا، في الوقت الحالي، بسبب اقتراب موعد الرئاسة الأمريكية".وقال البرلماني الليبي إنه "لا يمكن أن تكون هناك انتخابات لأن نصف البلد في حالة حرب، ونصفها الآخر يضع يده على الزناد، ولا يمكن أن تحدث الانتخابات ومدينة درنة تعاني وأهلها بدون مأوى بسبب الكارثة التي حلّت بهم".وأكد التكبالي أن "رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لا يستطيع أن يفعل شيئا بدون مجلس النواب"، واصفا ما قام به صالح من اجتماعات فردية هو "خطأ لا يقود لأي حل"، متسائلا: "هل يريد عقيلة انتخابات في الشرق دون الغرب؟ هذا ما سيحدث إن استمر على هذا المنوال"، على حد وصفه.وشدد التكبالي على أن "المبعوث الأممي في ليبيا،(عبد الله) باتيلي، لن يستطيع أن يفعل شيئا بدون الدول الكبرى، حيث يرى أن الانتخابات لن تحدث إلا إذا حدثت هبة شعبية كبيرة كالذي حدثت، في فبراير(شباط) 2011، أو أن تأمر الولايات المتحدة الأطراف الليبية بضرورة إجراء انتخابات".واختتم البرلماني الليبي، قوله إن "كل مرشحي الرئاسة لم يخرجوا في تصريحات لنُصرة غزة خوفا من حسابات السياسة الخارجية، لذلك لا يضمن كيف سيمنح صوته للمرشحين"، حسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20231109/ليبيا-الدبيبة-يخصص-50-مليون-دولار-مساعدات-إنسانية-لأهالي-قطاع-غزة-1082980855.html
https://sputnikarabic.ae/20231113/ليبيا-باتيلي-يطرح-مبادرة-أممية-سيتم-إطلاقها-الفترة-المقبلة-1083114934.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1f/1062933035_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_6a1c63e0e5e307c7c3a08af908df1d68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
برلماني ليبي: لا يمكن إجراء انتخابات لأن نصف البلد في حالة حرب
حصري
استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إجراء انتخابات في ليبيا، في الفترة القريبة المقبلة، وذلك بسبب الانقسام بين مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة، كما أن كلاهما لا يملك رأيه، بسبب الضغوط الجانبية والمحلية على المجلسين، بحسب وصفه.
وأضاف التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "الحل يكمن في يد الولايات المتحدة"، وهو ما وصفه بأنه "الحقيقة المُرة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تريد انتخابات في ليبيا، في الوقت الحالي، بسبب اقتراب موعد الرئاسة الأمريكية".
وقال البرلماني الليبي إنه "لا يمكن أن تكون هناك انتخابات
لأن نصف البلد في حالة حرب، ونصفها الآخر يضع يده على الزناد، ولا يمكن أن تحدث الانتخابات ومدينة درنة تعاني وأهلها بدون مأوى بسبب الكارثة التي حلّت بهم".
وأكد التكبالي أن "رئيس مجلس النواب
، عقيلة صالح، لا يستطيع أن يفعل شيئا بدون مجلس النواب"، واصفا ما قام به صالح من اجتماعات فردية هو "خطأ لا يقود لأي حل"، متسائلا: "هل يريد عقيلة انتخابات في الشرق دون الغرب؟ هذا ما سيحدث إن استمر على هذا المنوال"، على حد وصفه.
وشدد التكبالي على أن "المبعوث الأممي في ليبيا،(عبد الله) باتيلي، لن يستطيع أن يفعل شيئا بدون الدول الكبرى، حيث يرى أن الانتخابات لن تحدث إلا إذا حدثت هبة شعبية كبيرة كالذي حدثت، في فبراير(شباط) 2011، أو أن تأمر الولايات المتحدة الأطراف الليبية بضرورة إجراء انتخابات".
واختتم البرلماني الليبي، قوله إن "كل مرشحي الرئاسة لم يخرجوا في تصريحات لنُصرة غزة خوفا من حسابات السياسة الخارجية، لذلك لا يضمن كيف سيمنح صوته للمرشحين"، حسب قوله.