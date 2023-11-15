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https://sputnikarabic.ae/20231115/رئيس-وزراء-الأردن-لا-يوجد-خط-فاصل-بين-الموقف-الرسمي-والشعبي-تجاه-جرائم-الاحتلال-الإسرائيلي-في-غزة-1083175173.html
رئيس وزراء الأردن: لا يوجد خط فاصل بين الموقف الرسمي والشعبي تجاه "جرائم" الاحتلال الإسرائيلي في غزة
رئيس وزراء الأردن: لا يوجد خط فاصل بين الموقف الرسمي والشعبي تجاه "جرائم" الاحتلال الإسرائيلي في غزة
قال بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، إن إعادة الحقوق الفلسطينية يجب أن يكون المشروع الوحيد، الذي يعمل عليه العالم فورا. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T13:42+0000
2023-11-15T13:42+0000
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جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، حول الحرب على قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأكد الخصاونة على أن الأردن لديه موقف واحد يمثله الملك عبد الله الثاني ويدعمه الشعب الأردني لوقف الحرب على غزة وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تصنف على أنها "جرائم حرب".ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أنه لا توجد خطوط فاصلة بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي في الأردن فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بسيادة غير منقوصة على خطوط الـ4 من يونيو/ حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231114/العاهل-الأردني-سكان-غزة-لن-يتركوا-منازلهم-بسبب-منشور-أو-رسالة-نصية-1083158181.html
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رئيس وزراء الأردن: لا يوجد خط فاصل بين الموقف الرسمي والشعبي تجاه "جرائم" الاحتلال الإسرائيلي في غزة

13:42 GMT 15.11.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EIDرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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قال بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، إن إعادة الحقوق الفلسطينية يجب أن يكون المشروع الوحيد، الذي يعمل عليه العالم فورا.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، حول الحرب على قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، القاهرة، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2023
العاهل الأردني: سكان غزة لن يتركوا منازلهم بسبب منشور أو رسالة نصية
أمس, 21:50 GMT
وأكد الخصاونة على أن الأردن لديه موقف واحد يمثله الملك عبد الله الثاني ويدعمه الشعب الأردني لوقف الحرب على غزة وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تصنف على أنها "جرائم حرب".
ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أنه لا توجد خطوط فاصلة بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي في الأردن فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بسيادة غير منقوصة على خطوط الـ4 من يونيو/ حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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