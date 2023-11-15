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https://sputnikarabic.ae/20231115/مركز-التصدير-الروسي-مشاركة-أكثرمن-10-شركات-روسية-في-معرضويتيكس-ودبي-للطاقة-الشمسية-2023---1083179385.html
مركز التصدير الروسي: مشاركة أكثرمن 10 شركات روسية في معرض"ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 "
مركز التصدير الروسي: مشاركة أكثرمن 10 شركات روسية في معرض"ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 "
ذكر مركز التصدير الروسي، اليوم الأربعاء، أنه أكثر من عشر شركات روسية قدمت حلولها في مجال التنمية المستدامة في المعرض الدولي الخامس والعشرين "ويتيكس ودبي للطاقة... 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T15:56+0000
2023-11-15T15:56+0000
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وأفاد مركز التصدير الروسي أنه " في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلق المعرض الدولي الخامس والعشرون ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 في الإمارات العربية المتحدة، وتعرض 14 شركة روسية حلولها في مجال التنمية المستدامة، تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا".الجدير بالذكر أنه يمكن لزوار المعرض الوطني الروسي رؤية التقنيات والحلول الهندسية المتقدمة في مجال معالجة المياه وبناء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتوليد وتوريد مصادر جديدة للكهرباء.وتم إعداد برنامج فني بمفاوضات هادفة مع شركاء أجانب محتملين للمشاركين في معرض "صنع في روسيا".وتشارك الشركات الروسية في المعرض بدعم من مركز التصدير الروسي، يمكنك معرفة المزيد عن شروط المشاركة في المعارض الأجنبية في إطار المعرض الوطني "صنع في روسيا" على منصة "تصديري".
https://sputnikarabic.ae/20231113/انطلاق-فعاليات-معرض-دبي-للطيران-1083116884.html
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روسيا, العالم العربي, العالم, دبي

مركز التصدير الروسي: مشاركة أكثرمن 10 شركات روسية في معرض"ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 "

15:56 GMT 15.11.2023
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ذكر مركز التصدير الروسي، اليوم الأربعاء، أنه أكثر من عشر شركات روسية قدمت حلولها في مجال التنمية المستدامة في المعرض الدولي الخامس والعشرين "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023" تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا".
وأفاد مركز التصدير الروسي أنه " في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلق المعرض الدولي الخامس والعشرون ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 في الإمارات العربية المتحدة، وتعرض 14 شركة روسية حلولها في مجال التنمية المستدامة، تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا".
الجدير بالذكر أنه يمكن لزوار المعرض الوطني الروسي رؤية التقنيات والحلول الهندسية المتقدمة في مجال معالجة المياه وبناء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتوليد وتوريد مصادر جديدة للكهرباء.
فريق العرض الجوي للقوات الجوية الروسية الفرسان الروس على مقاتلات سو 30 إس إم في معرض دبي للطيران 2023 الدولي للطيران والفضاء في دبي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
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وتم إعداد برنامج فني بمفاوضات هادفة مع شركاء أجانب محتملين للمشاركين في معرض "صنع في روسيا".
وتشارك الشركات الروسية في المعرض بدعم من مركز التصدير الروسي، يمكنك معرفة المزيد عن شروط المشاركة في المعارض الأجنبية في إطار المعرض الوطني "صنع في روسيا" على منصة "تصديري".
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