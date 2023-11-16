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https://sputnikarabic.ae/20231116/إعلام-أوكراني-الولايات-المتحدة-تلمح-إلى-إنهاء-المساعدات-الأمريكية-1083217951.html
إعلام أوكراني: الولايات المتحدة تلمح إلى إنهاء المساعدات الأمريكية
إعلام أوكراني: الولايات المتحدة تلمح إلى إنهاء المساعدات الأمريكية
أفادت تقارير صحفية أوكرانية، اليوم الخميس، بأن الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي لإعادة إعمار أوكرانيا، بيني بريتزكر، ألمحت خلال زيارة إلى كييف، إلى أن المساعدات... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T18:25+0000
2023-11-16T18:25+0000
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وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع على سير المفاوضات: "في الاجتماعات، حاولت بيني أن تلمح لفكرة، قائلة، لنتخيل أنه لا توجد مساعدات أمريكية، فما الذي يجب القيام به خلال العام المقبل حتى يتمكن اقتصادكم من الاستقرار حتى في مثل هذا الموقف؟ وقد أدى هذا إلى توتر جميع الموجودين".وكتبت وسائل الإعلام الغربية، في الآونة الأخيرة، بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي يضعف، خاصة بعد تصعيد الوضع في الشرق الأوسط، رغم تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم كل من كييف وتل أبيب.في وقت سابق اليوم الخميس، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع قانون لتمويل عمل الحكومة دون مساعدة إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.وافق مجلس النواب على هذه الوثيقة، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إذ أنه سيتم إرسالها إلى رئيس البيت الأبيض للتوقيع.
https://sputnikarabic.ae/20231116/بايدن-يقول-إن-الحل-الوحيد-للصراع-بين-إسرائيل-وحماس-هو-حل-الدولتين-ويحذر-من-احتلال-غزة-1083217623.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

إعلام أوكراني: الولايات المتحدة تلمح إلى إنهاء المساعدات الأمريكية

18:25 GMT 16.11.2023
© Sputnikمعرض لأسلحة حلف "الناتو" في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة "باتريوت" في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"
معرض لأسلحة حلف الناتو في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة باتريوت في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
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أفادت تقارير صحفية أوكرانية، اليوم الخميس، بأن الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي لإعادة إعمار أوكرانيا، بيني بريتزكر، ألمحت خلال زيارة إلى كييف، إلى أن المساعدات قد تتوقف.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع على سير المفاوضات: "في الاجتماعات، حاولت بيني أن تلمح لفكرة، قائلة، لنتخيل أنه لا توجد مساعدات أمريكية، فما الذي يجب القيام به خلال العام المقبل حتى يتمكن اقتصادكم من الاستقرار حتى في مثل هذا الموقف؟ وقد أدى هذا إلى توتر جميع الموجودين".

وتجدر الإشارة إلى أن بريتزكر التقت خلال زيارتها بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.

وكتبت وسائل الإعلام الغربية، في الآونة الأخيرة، بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي يضعف، خاصة بعد تصعيد الوضع في الشرق الأوسط، رغم تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم كل من كييف وتل أبيب.
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في وقت سابق اليوم الخميس، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع قانون لتمويل عمل الحكومة دون مساعدة إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.
وافق مجلس النواب على هذه الوثيقة، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إذ أنه سيتم إرسالها إلى رئيس البيت الأبيض للتوقيع.
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