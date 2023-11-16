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البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل تزويد تايوان بالأسلحة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل تزويد تايوان بالأسلحة
صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدعم السلام والاستقرار في تايوان، ولا تدعم استقلال جزيرة تايوان، لكنها لن ترفض... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T16:47+0000
2023-11-16T16:47+0000
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وقال كيربي: "الرئيس بايدن أوضح للرئيس الصيني أننا لا نريد صراعا، نريد السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، مكررًا أن الولايات المتحدة "ملتزمة بسياسة صين واحدة ولا تدعم استقلال تايوان".وأضاف كيربي أيضا أنه "وفقا لقانون العلاقات مع تايوان، سنواصل تزويد تايوان بالقدرات الدفاعية".وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايبيه، في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرًا عن دعمهم لاستقلالها عن الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231116/بكين-وواشنطن-تتفقان-على-استعادة-الاتصالات-العسكرية-بين-جيشي-البلدين-على-أعلى-مستوى-1083185638.html
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الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل تزويد تايوان بالأسلحة

16:47 GMT 16.11.2023
© AFP 2023غواصة ناروال التي تصنعها تايوان (الصين) محليا
غواصة ناروال التي تصنعها تايوان (الصين) محليا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023
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صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدعم السلام والاستقرار في تايوان، ولا تدعم استقلال جزيرة تايوان، لكنها لن ترفض تزويدها بالأسلحة.
وقال كيربي: "الرئيس بايدن أوضح للرئيس الصيني أننا لا نريد صراعا، نريد السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، مكررًا أن الولايات المتحدة "ملتزمة بسياسة صين واحدة ولا تدعم استقلال تايوان".
وأضاف كيربي أيضا أنه "وفقا لقانون العلاقات مع تايوان، سنواصل تزويد تايوان بالقدرات الدفاعية".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
بكين وواشنطن تتفقان على استعادة الاتصالات العسكرية بين جيشي البلدين على أعلى مستوى
00:59 GMT
وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.
وكانت تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايبيه، في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرًا عن دعمهم لاستقلالها عن الصين.
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