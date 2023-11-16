https://sputnikarabic.ae/20231116/الخارجية-الفرنسية-عنف-المستوطنين-الإسرائيليين-في-الضفة-الغربية-هو-سياسة-إرهاب-1083214862.html
الخارجية الفرنسية: عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية هو "سياسة إرهاب"
الخارجية الفرنسية: عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية هو "سياسة إرهاب"
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا تعتبر أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T15:56+0000
2023-11-16T15:56+0000
2023-11-16T15:56+0000
العالم
أخبار فرنسا
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليغاندر، أنه لا يحق لإسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، مؤكدةً أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية الواجب إقامتها.وقالت ليغاندر في ردها على الصحفيين، إن نحو نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، أن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لو كورني، سيزور إسرائيل يوم الجمعة، وهي الزيارة الأولى لوزير دفاع فرنسا إلى تل أبيب منذ العام 2000.وفي سياق متصل، تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، الأحد الماضي، بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن تصريحاته السابقة، مشيرًا إلى أنه لا يحمّل إسرائيل مسؤولية تعمّد إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الشرطة-الألمانية-تداهم-جمعية-إسلامية-بزعم-صلتها-بـ-حزب-الله-اللبناني-1083214531.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة
الخارجية الفرنسية: عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية هو "سياسة إرهاب"
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا تعتبر أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليغاندر، أنه لا يحق لإسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، مؤكدةً أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية الواجب إقامتها.
وأعلنت الحكومة الفرنسية رفضها وتنديدها بأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، واصفةً إياها بـ"سياسة الإرهاب" الممنهج والتي تهدف إلى طرد وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقالت ليغاندر في ردها على الصحفيين، إن نحو نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، أن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لو كورني، سيزور إسرائيل يوم الجمعة،
وهي الزيارة الأولى لوزير دفاع فرنسا إلى تل أبيب منذ العام 2000.
وفي سياق متصل، تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، الأحد الماضي، بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن تصريحاته السابقة، مشيرًا إلى أنه لا يحمّل إسرائيل مسؤولية تعمّد إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.