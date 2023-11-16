https://sputnikarabic.ae/20231116/الشرطة-الألمانية-تداهم-جمعية-إسلامية-بزعم-صلتها-بـ-حزب-الله-اللبناني-1083214531.html
الشرطة الألمانية تداهم جمعية إسلامية بزعم صلتها بـ "حزب الله" اللبناني
الشرطة الألمانية تداهم جمعية إسلامية بزعم صلتها بـ "حزب الله" اللبناني
أفادت وزارة الداخلية الألمانية في بيان، اليوم الخميس، بقيام الشرطة الألمانية بحملة مداهمات ضد "المركز الإسلامي في هامبورغ" وخمس جمعيات تابعة له للاشتباه في... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T15:40+0000
2023-11-16T15:40+0000
2023-11-16T15:40+0000
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وأشارت الداخلية في بيانها إلى تنامي مشاعر الخوف لدى اليهود و"التحريض المعادي للسامية ولإسرائيل"، موضحةً أن عمليات التفتيش والمداهمة طالت 54 موقعا موزعين في عناوين مختلفة من البلاد.وتصنّف ألمانيا "حزب الله اللبناني" كـ"منظمة إرهابية" وحظرت نشاطاته في البلاد منذ أبريل/نيسان 2020.وأكدت الداخلية أن الشرطة استهدفت نشاطات المركز الهادفة إلى نشر "المفهوم الثوري" لإيران الداعمة لـ"حزب الله" اللبناني، موضحةً أن هذا المفهوم "قد يتعارض مع النظام الدستوري في ألمانيا".ولم توقف الشرطة أي شخص خلال عمليات التفتيش، بحجة التحقيق أو الحصول على أدلة على أن مركز هامبورغ والجمعيات التابعة له تدعم نشاطات "حزب الله".
https://sputnikarabic.ae/20231116/بعد-اقتحامها-لمجمع-الشفاء-الطبي-هل-فشلت-إسرائيل-عسكريا-و-استخباراتيا-في-غزة-1083212664.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم
الشرطة الألمانية تداهم جمعية إسلامية بزعم صلتها بـ "حزب الله" اللبناني
أفادت وزارة الداخلية الألمانية في بيان، اليوم الخميس، بقيام الشرطة الألمانية بحملة مداهمات ضد "المركز الإسلامي في هامبورغ" وخمس جمعيات تابعة له للاشتباه في صلتها مع "حزب الله" اللبناني.
وأشارت الداخلية في بيانها إلى تنامي مشاعر الخوف لدى اليهود و"التحريض المعادي للسامية ولإسرائيل"، موضحةً أن عمليات التفتيش والمداهمة طالت 54 موقعا موزعين في عناوين مختلفة من البلاد.
وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل".
وتصنّف ألمانيا "حزب الله اللبناني" كـ"منظمة إرهابية" وحظرت نشاطاته في البلاد منذ أبريل/نيسان 2020.
وأكدت الداخلية أن الشرطة استهدفت نشاطات المركز الهادفة إلى نشر "المفهوم الثوري" لإيران الداعمة لـ"حزب الله" اللبناني
، موضحةً أن هذا المفهوم "قد يتعارض مع النظام الدستوري في ألمانيا".
ويتخذ المركز من "مسجد الإمام علي" مقرا له في مدينة هامبورغ، حيث تعتقد الاستخبارات الداخلية أن لدى الجمعية "نفوذ قوي" من هناك على مساجد وجمعيات أخرى يصل إلى "السيطرة التامة".
ولم توقف الشرطة أي شخص خلال عمليات التفتيش، بحجة التحقيق أو الحصول على أدلة على أن مركز هامبورغ والجمعيات التابعة له تدعم نشاطات "حزب الله".