https://sputnikarabic.ae/20231116/الشرطة-الألمانية-تداهم-جمعية-إسلامية-بزعم-صلتها-بـ-حزب-الله-اللبناني-1083214531.html

الشرطة الألمانية تداهم جمعية إسلامية بزعم صلتها بـ "حزب الله" اللبناني

الشرطة الألمانية تداهم جمعية إسلامية بزعم صلتها بـ "حزب الله" اللبناني

أفادت وزارة الداخلية الألمانية في بيان، اليوم الخميس، بقيام الشرطة الألمانية بحملة مداهمات ضد "المركز الإسلامي في هامبورغ" وخمس جمعيات تابعة له للاشتباه في... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T15:40+0000

2023-11-16T15:40+0000

2023-11-16T15:40+0000

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وأشارت الداخلية في بيانها إلى تنامي مشاعر الخوف لدى اليهود و"التحريض المعادي للسامية ولإسرائيل"، موضحةً أن عمليات التفتيش والمداهمة طالت 54 موقعا موزعين في عناوين مختلفة من البلاد.وتصنّف ألمانيا "حزب الله اللبناني" كـ"منظمة إرهابية" وحظرت نشاطاته في البلاد منذ أبريل/نيسان 2020.وأكدت الداخلية أن الشرطة استهدفت نشاطات المركز الهادفة إلى نشر "المفهوم الثوري" لإيران الداعمة لـ"حزب الله" اللبناني، موضحةً أن هذا المفهوم "قد يتعارض مع النظام الدستوري في ألمانيا".ولم توقف الشرطة أي شخص خلال عمليات التفتيش، بحجة التحقيق أو الحصول على أدلة على أن مركز هامبورغ والجمعيات التابعة له تدعم نشاطات "حزب الله".

https://sputnikarabic.ae/20231116/بعد-اقتحامها-لمجمع-الشفاء-الطبي-هل-فشلت-إسرائيل-عسكريا-و-استخباراتيا-في-غزة-1083212664.html

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