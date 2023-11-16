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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231116/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1083221707.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق -عاجل
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق -عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، ليل الخميس/الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T23:46+0000
2023-11-16T23:46+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
دمشق
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وكان لفت "مراسل سبوتنيك"، إلى سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, دمشق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق -عاجل

23:46 GMT 16.11.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
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أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، ليل الخميس/الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وكان لفت "مراسل سبوتنيك"، إلى سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.
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