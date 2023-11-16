https://sputnikarabic.ae/20231116/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-العاصمة-دمشق-1083221707.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق -عاجل
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق -عاجل
أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، ليل الخميس/الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T23:46+0000
2023-11-16T23:46+0000
2023-11-16T23:46+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
دمشق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وكان لفت "مراسل سبوتنيك"، إلى سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, دمشق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق -عاجل
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، ليل الخميس/الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وكان لفت "مراسل سبوتنيك"، إلى سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.