https://sputnikarabic.ae/20231116/القاذفات-الروسية-تو-160-وتو--22-تحلق-فوق-بحر-بارنتس-والنرويجي-والبحر-الأسود-1083216776.html
القاذفات الروسية "تو-160" و"تو- 22" تحلق فوق بحر بارنتس والنرويجي والبحر الأسود
القاذفات الروسية "تو-160" و"تو- 22" تحلق فوق بحر بارنتس والنرويجي والبحر الأسود
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية "توبوليف 160" والقاذفات البعيدة المدى "توبوليف 22 إم 3" من القوات الجوية... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T17:03+0000
2023-11-16T17:03+0000
2023-11-16T17:03+0000
روسيا
العالم
سلاح روسيا
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وأوضحت الدفاع في البيان: "قامت طائرات بعيدة المدى تابعة للقوات الجوية الروسية برحلات مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبارنتس والنرويجي والبحر الأسود، حيث شارك في الحدث حاملات صواريخ استراتيجية من طراز توبوليف 160 وقاذفات بعيدة المدى من طراز توبوليف 22 إم 3، في أطول رحلة استغرقت أكثر من 13 ساعة".وأشارت الدفاع إلى حاملاات الصواريخ كانت برفقة مقاتلات "سو 30 إس إم" و"ميغ31" من القوات الجوية والطيران في الأسطول الشمالي.وأضافت الدفاع، نقلا عن قائد الطيران الاستراتيجي، الجنرال سيرغي كوبيلاش: "تم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".وأعلنت الدفاع، في وقت سابق، أنه تم تزويد حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز تو-160 بصواريخ كروز جديدة من طراز Kh-BD يصل مداها إلى أكثر من 6500 كيلومتر.وقال كوبيلاش إن "صواريخ X-BD يبلغ مداها أكثر من 6500 ألف كيلومتر".قال ذلك عندما قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، بفحص أسطوانة إطلاق الصواريخ في القاذفة من طراز تو-160، عبر أبواب بدن الطائرة المفتوحة.
https://sputnikarabic.ae/20231116/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-ستواصل-تزويد-تايوان-بالأسلحة-1083215887.html
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روسيا, العالم, سلاح روسيا
روسيا, العالم, سلاح روسيا
القاذفات الروسية "تو-160" و"تو- 22" تحلق فوق بحر بارنتس والنرويجي والبحر الأسود
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية "توبوليف 160" والقاذفات البعيدة المدى "توبوليف 22 إم 3" من القوات الجوية الروسية، قامت برحلات استمرت حتى 13 ساعة فوق بحر بارنتس والنرويجي والبحر الأسود.
وأوضحت الدفاع في البيان: "قامت طائرات بعيدة المدى تابعة للقوات الجوية الروسية برحلات مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبارنتس والنرويجي والبحر الأسود، حيث شارك في الحدث حاملات صواريخ استراتيجية من طراز توبوليف 160 وقاذفات بعيدة المدى من طراز توبوليف 22 إم 3، في أطول رحلة استغرقت أكثر من 13 ساعة".
وأشارت الدفاع إلى حاملاات الصواريخ كانت برفقة مقاتلات "سو 30 إس إم" و"ميغ31" من القوات الجوية والطيران في الأسطول الشمالي.
وأضافت الدفاع، نقلا عن قائد الطيران الاستراتيجي، الجنرال سيرغي كوبيلاش: "تم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وأعلنت الدفاع، في وقت سابق، أنه تم تزويد حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز تو-160 بصواريخ كروز
جديدة من طراز Kh-BD يصل مداها إلى أكثر من 6500 كيلومتر.
وقال كوبيلاش إن "صواريخ X-BD يبلغ مداها أكثر من 6500 ألف كيلومتر".
قال ذلك عندما قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، بفحص أسطوانة إطلاق الصواريخ في القاذفة من طراز تو-160، عبر أبواب بدن الطائرة المفتوحة.