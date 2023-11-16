https://sputnikarabic.ae/20231116/الكونغرس-الأمريكي-يوافق-على-مشروع-الميزانية-دون-دعم-أوكرانيا-وإسرائيل-1083187952.html
الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع الميزانية دون دعم أوكرانيا وإسرائيل
الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع الميزانية دون دعم أوكرانيا وإسرائيل
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون التمويل الحكومي لتمديد عمل الحكومة الأمريكية، لكنه لا يتضمن أي مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T06:32+0000
2023-11-16T06:32+0000
2023-11-16T06:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس الشيوخ اعتمد مشروع قانون لمواصلة عمل الحكومة دون تخصيص أي أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل.وبحسب التقارير، فإنه من المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه بعدما يتم تمريره من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.ومرّر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون التمويل الحكومي بنسبة 336 صوتا مؤيدا للمشروع و95 صوتا معارضا له.وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالميزانية المؤقتة يوم غد الجمعة، الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.يُشار إلى أن بايدن طلب تخصيص 106 مليارات دولار لتقديم مساعدات طويلة الأمد إلى إسرائيل وأوكرانيا، لكن لا يبدو أن هناك دعما واضحا في الكونغرس لهذا الطلب، لا سيما بين الجمهوريين.
https://sputnikarabic.ae/20231115/إعلام-يكشف-تضحية-بايدن-بزيلينسكي-1083162252.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع الميزانية دون دعم أوكرانيا وإسرائيل
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون التمويل الحكومي لتمديد عمل الحكومة الأمريكية، لكنه لا يتضمن أي مساعدات إضافية لإسرائيل وأوكرانيا.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجلس الشيوخ اعتمد مشروع قانون لمواصلة عمل الحكومة دون تخصيص أي أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل.
وبحسب التقارير، فإنه من المقرر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه بعدما يتم تمريره من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.
ومرّر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون التمويل الحكومي بنسبة 336 صوتا مؤيدا للمشروع و95 صوتا معارضا له.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالميزانية المؤقتة يوم غد الجمعة، الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
يُشار إلى أن بايدن طلب تخصيص 106 مليارات دولار لتقديم مساعدات طويلة الأمد إلى إسرائيل وأوكرانيا، لكن لا يبدو أن هناك دعما واضحا في الكونغرس لهذا الطلب، لا سيما بين الجمهوريين.