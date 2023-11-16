https://sputnikarabic.ae/20231116/المدير-العام-لوكالة-أنباء-الإمارات-وام-يتحدث-عن-أهمية-أعمال-كونغرس-الإعلام-العالمي-1083210618.html

المدير العام لوكالة أنباء الإمارات "وام" يتحدث عن أهمية أعمال كونغرس الإعلام العالمي

المدير العام لوكالة أنباء الإمارات "وام" يتحدث عن أهمية أعمال كونغرس الإعلام العالمي

استضافت وكالة "سبوتنيك"، على هامش أعمال كونغرس الإعلام العالمي المقام في أبوظبي، السيد محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات "وام". 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T13:53+0000

2023-11-16T13:53+0000

2023-11-16T14:01+0000

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شكر السيد الريسي حضور ومشاركة "سبوتنيك" في هذا المنتدى المهم، بنسخته الثانية، وببرامجه المتنوعة.ورد الريسي على سؤال حول كيفية استعداد الإمارات لاستضافة "كوب 28"، قائلا: "عندما وضعنا أجندة الكونغرس كان من أهم ما تم وضعه هو كيفية التحضير والجاهزية لكوب 28، كقطاع إعلامي، شاهدنا وجود ضعف في هذا المجال على مستوى العالم، فقلنا لابد أن نسلح الإعلامين بما هو جديد في هذا المجال، ونتباحث في هذا الموضوع وجهزنا أجندة المؤتمر بالحديث عن الصحافة البيئية وورش عمل تساعد، وكان اليوم الأول يركزعلى الصحافة البيئية ودور الإعلام مهم جدا في أن يكون داعم لخطوات الحكومات في المحافظة على البيئة، وكل واحد منا يستطيع المساهمة للحفاظ على البيئة، لأنه في النهاية الجميع سيتضرر في حال لم يكن هناك مساهمة في علاج هذه المشكلة".وأضاف الريسي: "كثيرا من الأشياء تؤثر على بيئتنا، والإنسان ينظر لهذه الأمور في وقت متأخر وينظر لها من نتائجها السلبية، كأضرار وأعاصير وجفاف الأنهار، ومتأكد أن كثيرا من الناس الذين يعانون من هذه الظواهر يدركون مشكلة التغيير المناخي".وحول مشاركة الإعلام الروسي في الكونغرس، قال الريسي: "الإعلام أداة مهمة جدا ونحن في هذا القطاع يمكن أن تنظر لنا الناس أننا نتكلم عن أهمية الإعلام لأننا جزء منه، بالحقيقة الإعلام يمكن أن يساهم في تغير وجهة نظر وصورة للشعوب والناس وهذا التغير سيساهم باستقطاب استثمارات وأعمال وسياح. الإعلام هو الأداة التي تمكن الناس من التواصل، وأن يشعرون بالارتياح لما تقوم به مؤسسات الدول ويبدؤون الخطوة الثانية من قطاعات مختلفة. وتواجد الإعلام الروسي في دولة الإمارات هو تواجد جميل ونراه في الكونغرس، بتواجد أكبر المؤسسات هنا وتواجد الإعلام الروسي في العالم العربي كبير جدا، ومن خلال تجربتنا مع وكالة "سبوتنيك"، تجربتنا ثرية وليست مربوطة بمسألة تبادل الأخبار فقط وهناك مشاركات ودورات مشتركة، وهذا الكونغرس نتيجة للتعاون الموجد بيننا". وخلص، بالقول: "اليوم الذكاء الاصطناعي هو نقطة تحول لوسائل الإعلام، وإذا لم تكن جزءا من هذا التحول ستكون جزءا من التاريخ وليس من المستقبل. وهذا شيء ركزنا عليه في الكونغرس بأن نظهر للمؤسسات أنه يوجد حاجة مهمة وشديدة للتغيير وملحة في هذا القطاع، ليتعلموا الذكاء الاصطناعي".

https://sputnikarabic.ae/20231116/مدير-اتحاد-وكالات-أنباء-التعاون-الإسلامي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-دور-الاتحاد-وأهدافه-المستقبلية-1083208010.html

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العالم العربي, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري, الكونغرس العالمي للإعلام