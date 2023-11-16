https://sputnikarabic.ae/20231116/مدير-اتحاد-وكالات-أنباء-التعاون-الإسلامي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-دور-الاتحاد-وأهدافه-المستقبلية-1083208010.html

مدير اتحاد وكالات أنباء التعاون الإسلامي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن دور الاتحاد وأهدافه المستقبلية

مدير اتحاد وكالات أنباء التعاون الإسلامي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن دور الاتحاد وأهدافه المستقبلية

أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة مع محمد عبد ربه اليامي، مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، على هامش إقامة الكونغرس العالمي للإعلام في... 16.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-16T13:15+0000

2023-11-16T13:15+0000

2023-11-16T14:35+0000

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تناول اليامي في حديثه أهداف وخطط الاتحاد ودوره في مكافحة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، كما تحدث عن هيكلية الاتحاد وكيفية إدارته، وإلى نص الحوار.حبذا لو تعطينا فكرة عن اتحاد الوكالات ومشاركتكم في هذا الكونغرس.اتحاد وكالات الأنباء يعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، ويشكل مظلة لوكالات الأنباء الرسمية للدول الأعضاء لسبع وخمسين دولة، كما أنه جهاز دولي مستقل له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، ويستحضر الاتحاد أهدافه من منظمة التعاون الإسلامي.الاتحاد تم تشكيله منذ عدة سنوات، ما هي الخطط المستقبلية للاتحاد وما الذي تطمحون إليه خلال الفترة المقبلة؟تأسس الاتحاد عام 1972، كوكالة أنباء، ثم تم تحويله إلى اتحاد عام 2017، ومن ثم اختلفت مهامه وأهدافه في الفترة الحالية، ومن أهم هذه الأهداف تعزيز العلاقات والصلات المهنية والتدريبية، وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن، وضمان المشاركة الفاعلة لوكالات الأنباء المشاركة على مستوى العالم والخروج بموقف إعلامي موحد، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وخطاب العنصرية والتطرف والإسلاموفوبيا.إضافة إلى ذلك، التعريف بالأسس السياسية والدينية وتعزيز وتسهيل تبادل الخبرات مع الوكالات الأعضاء والاتحادات الإقليمية، والتعريف بنشاطات منظمة التعاون الإسلامي وقيم المنظمة، وإنتاج تقارير ومضامين سمعية وبصرية وتوزيعها على الوكالات الأعضاء وتشجيع إصدار الدراسات الإعلامية بالإضافة إلى التعريف بقضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها، وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف، وكذلك تعريف شعوب دول منظمة التعاون الإسلامي ببعضها وتعميق روح الإخاء بينهم.أنتم اليوم موجودون في الكونغرس، هل وقّعتم اتفاقيات؟ وما هي؟وقعنا اتفاقيتين مع وكالة "تاس" الروسية ووكالة أخرى مقرها أبو ظبي، وذلك للتعاون المشترك وللاستفادة من الخبرات لدى تلك الجهات.كيف ترى الكونغرس الإعلامي باعتباره ملتقى إعلاميا عالميا منعقدا في الإمارات المتحدة؟الكونغرس يمثل فرصة كبيرة لجميع الشركات التي تريد التعرف على الوكالات في الشرق الأوسط ودول الخليج، كما يمثل فرصة للقاء الوكالات مع بعض ليكون هناك تعاون بينهم للاستفادة من الخبرات في هذا المجال.أنتم كوكالات أنباء لمنظمة التعاون الإسلامي، ما دوركم في محاربة خطاب الكراهية في الإعلام ؟من خلال برامج وأنشطة نعمل عليها، فلدينا مؤتمر نعمل عليه سيقام في 26 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وبحضور معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، كما تمت دعوة جميع وكالات الأنباء الأعضاء، إضافة إلى الوكالات الأوربية الموجودة هنا لحضور هذا الحدث الذي يتكلم عن الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف.هيكلة الاتحاد وكيفية مشاركة الدول وكيف يدار الاتحاد ومكان مقره؟الاتحاد يوجده به أربع هيئات، وهي الجمعية العامة وتضم 57 دولة، والمجلس التنفيذي ويضم 11 دولة إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي ودولة فلسطين كعضو ثابت في الاتحاد، وكذلك اللجنة المالية وأعضاؤها 6 دول، والإدارة العامة التي نمثلها نحن الآن.أجرى الحوار: أحمد عبد الوهاب ونغم كباس

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