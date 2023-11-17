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https://sputnikarabic.ae/20231117/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-وخروج-مستشفيات-غزة-عن-الخدمة--فيديو-وصور-1083221074.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تسيطر على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تسيطر على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة.. فيديو وصور
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن القوات الإسرائيلية أكملت السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة، وبدأت المرحلة التالية للسيطرة على المدينة... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T06:32+0000
2023-11-17T07:13+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
قصف مستشفى
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, قصف مستشفى, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, قصف مستشفى, новый онлайн для белой редактуры
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تسيطر على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة.. فيديو وصور

06:32 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 07:13 GMT 17.11.2023)
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن القوات الإسرائيلية أكملت السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة، وبدأت المرحلة التالية للسيطرة على المدينة بأكملها.
مرّ أكثر من 40 يوما على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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