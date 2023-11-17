تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تسيطر على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة.. فيديو وصور

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن القوات الإسرائيلية أكملت السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة، وبدأت المرحلة التالية للسيطرة على المدينة بأكملها.
مرّ أكثر من 40 يوما على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
07:31 GMT 17.11.2023
07:31 GMT 17.11.2023
الجيش الإسرائيلي: اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة الغربية بينهم 1050 ناشطا في حركة "حماس" منذ بداية الحرب
07:14 GMT 17.11.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: القوات الإسرائيلية أكملت السيطرة على كامل الجزء الغربي من مدينة غزة
06:50 GMT 17.11.2023
"سرايا القدس" تعلن أن مقاتليها خاضوا عملية صدّ ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد القوات والآليات الإسرائيلية في مخيم جنين