https://sputnikarabic.ae/20231116/جندي-أوكراني-يستسلم-للقوات-المسلحة-الروسية-عبر-تلغرام-1083219521.html
جندي أوكراني يستسلم للقوات المسلحة الروسية عبر "تلغرام"
جندي أوكراني يستسلم للقوات المسلحة الروسية عبر "تلغرام"
تحدث جندي البحرية الأوكرانية نيكولاي يافورنيتسكي، لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، كيف استسلم للقوات المسلحة الروسية بمساعدة حساب على" تلغرام"، الذي وجده في منشورات... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T19:47+0000
2023-11-16T19:47+0000
2023-11-16T19:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
رصد عسكري
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وأوضح الجندي الأوكراني: "عندما عبرت إلى الضفة اليسرى، بدأ الجحيم الحقيقي، بدؤوا قصفنا من كل شيء: من المدفعية، من الطائرات، من كل ما لديهم، ومن ثم تناثرت المنشورات التي كتب عليها كيفية الاستسلام بشكل صحيح".وقال قائد اللواء البحري 36 للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيدورينكو، في وقت سابق، والذي تم أسره، إن مجموعة من مشاة البحرية الأوكرانية تم إنزالها دون جدوى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تكبدت خسائر وفي النهاية تم القبض عليها من قبل الجيش الروسي. وأضاف سيدورينكو أن الأمر حدد مهمة عبور نهر الدنيبر والحصول على موطئ قدم على الجانب الأيسر، ومع ذلك، ومباشرة قبل الإنزال، تعرضت المجموعة لإطلاق النار من المدفعية الروسية وقذائف الهاون.وأصبح معروفا أن الجندي الأسير من القوات المسلحة الأوكرانية قرر رفض عرض التبادل، والبقاء في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231116/القاذفات-الروسية-تو-160-وتو--22-تحلق-فوق-بحر-بارنتس-والنرويجي-والبحر-الأسود-1083216776.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
جندي أوكراني يستسلم للقوات المسلحة الروسية عبر "تلغرام"
19:47 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 19:48 GMT 16.11.2023)
تحدث جندي البحرية الأوكرانية نيكولاي يافورنيتسكي، لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، كيف استسلم للقوات المسلحة الروسية بمساعدة حساب على" تلغرام"، الذي وجده في منشورات متناثرة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وأوضح الجندي الأوكراني: "عندما عبرت إلى الضفة اليسرى، بدأ الجحيم الحقيقي، بدؤوا قصفنا من كل شيء: من المدفعية، من الطائرات، من كل ما لديهم، ومن ثم تناثرت المنشورات التي كتب عليها كيفية الاستسلام بشكل صحيح".
وأكد ياغورنيتسكي أنه التقط إحدى المنشورات، وسجل الدخول إلى الحساب المشار إليه فيه، وكتب جنديا حرا، وبعد ذلك اقترب منه الجيش الروسي، الذي ساعده على "الاستسلام بشكل صحيح" كي لا "يصيبه أي أذى".
وقال قائد اللواء البحري 36 للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيدورينكو، في وقت سابق، والذي تم أسره، إن مجموعة من مشاة البحرية الأوكرانية تم إنزالها دون جدوى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تكبدت خسائر وفي النهاية تم القبض عليها من قبل الجيش الروسي.
وأضاف سيدورينكو أن الأمر حدد مهمة عبور نهر الدنيبر والحصول على موطئ قدم على الجانب الأيسر، ومع ذلك، ومباشرة قبل الإنزال، تعرضت المجموعة لإطلاق النار من المدفعية الروسية وقذائف الهاون
.
وأصبح معروفا أن الجندي الأسير من القوات المسلحة الأوكرانية قرر رفض عرض التبادل، والبقاء في روسيا.