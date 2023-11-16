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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231116/جندي-أوكراني-يستسلم-للقوات-المسلحة-الروسية-عبر-تلغرام-1083219521.html
جندي أوكراني يستسلم للقوات المسلحة الروسية عبر "تلغرام"
جندي أوكراني يستسلم للقوات المسلحة الروسية عبر "تلغرام"
تحدث جندي البحرية الأوكرانية نيكولاي يافورنيتسكي، لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، كيف استسلم للقوات المسلحة الروسية بمساعدة حساب على" تلغرام"، الذي وجده في منشورات... 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T19:47+0000
2023-11-16T19:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضح الجندي الأوكراني: "عندما عبرت إلى الضفة اليسرى، بدأ الجحيم الحقيقي، بدؤوا قصفنا من كل شيء: من المدفعية، من الطائرات، من كل ما لديهم، ومن ثم تناثرت المنشورات التي كتب عليها كيفية الاستسلام بشكل صحيح".وقال قائد اللواء البحري 36 للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيدورينكو، في وقت سابق، والذي تم أسره، إن مجموعة من مشاة البحرية الأوكرانية تم إنزالها دون جدوى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تكبدت خسائر وفي النهاية تم القبض عليها من قبل الجيش الروسي. وأضاف سيدورينكو أن الأمر حدد مهمة عبور نهر الدنيبر والحصول على موطئ قدم على الجانب الأيسر، ومع ذلك، ومباشرة قبل الإنزال، تعرضت المجموعة لإطلاق النار من المدفعية الروسية وقذائف الهاون.وأصبح معروفا أن الجندي الأسير من القوات المسلحة الأوكرانية قرر رفض عرض التبادل، والبقاء في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231116/القاذفات-الروسية-تو-160-وتو--22-تحلق-فوق-بحر-بارنتس-والنرويجي-والبحر-الأسود-1083216776.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

جندي أوكراني يستسلم للقوات المسلحة الروسية عبر "تلغرام"

19:47 GMT 16.11.2023 (تم التحديث: 19:48 GMT 16.11.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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تحدث جندي البحرية الأوكرانية نيكولاي يافورنيتسكي، لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، كيف استسلم للقوات المسلحة الروسية بمساعدة حساب على" تلغرام"، الذي وجده في منشورات متناثرة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وأوضح الجندي الأوكراني: "عندما عبرت إلى الضفة اليسرى، بدأ الجحيم الحقيقي، بدؤوا قصفنا من كل شيء: من المدفعية، من الطائرات، من كل ما لديهم، ومن ثم تناثرت المنشورات التي كتب عليها كيفية الاستسلام بشكل صحيح".

وأكد ياغورنيتسكي أنه التقط إحدى المنشورات، وسجل الدخول إلى الحساب المشار إليه فيه، وكتب جنديا حرا، وبعد ذلك اقترب منه الجيش الروسي، الذي ساعده على "الاستسلام بشكل صحيح" كي لا "يصيبه أي أذى".

وقال قائد اللواء البحري 36 للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيدورينكو، في وقت سابق، والذي تم أسره، إن مجموعة من مشاة البحرية الأوكرانية تم إنزالها دون جدوى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تكبدت خسائر وفي النهاية تم القبض عليها من قبل الجيش الروسي.
قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت قاعدة إنغلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف، روسيا 12 سبتمبر 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
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17:03 GMT
وأضاف سيدورينكو أن الأمر حدد مهمة عبور نهر الدنيبر والحصول على موطئ قدم على الجانب الأيسر، ومع ذلك، ومباشرة قبل الإنزال، تعرضت المجموعة لإطلاق النار من المدفعية الروسية وقذائف الهاون.
وأصبح معروفا أن الجندي الأسير من القوات المسلحة الأوكرانية قرر رفض عرض التبادل، والبقاء في روسيا.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مستشفى الشفاء.. فيديو وصور06:58 GMT
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