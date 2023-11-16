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https://sputnikarabic.ae/20231116/دعوات-في-البرلمان-التركي-للانسحاب-من-الناتو--1083188739.html
دعوات في البرلمان التركي للانسحاب من "الناتو"
دعوات في البرلمان التركي للانسحاب من "الناتو"
وصف الحزب الشيوعي التركي مناقشة نواب البرلمان في البلاد لبروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "مخزية"، ودعا تركيا إلى مغادرة التحالف. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T07:47+0000
2023-11-16T07:47+0000
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ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التركية دراسة طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الخميس المقبل.وقال الحزب في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك": "هذه القضية مخزية بالنسبة للبرلمان التركي".ويشير البيان إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، "تركزت محاولات حلف شمال الأطلسي لكسب أعضاء جدد في شمال أوروبا، ولقد تم طرح مسألة انضمام دولتين غير عضوتين في الناتو في المنطقة (السويد وفنلندا) بسرعة إلى جدول الأعمال، وكانت النتيجة لهذه العملية التي جرت بسرعة غير مسبوقة، هي قبول فنلندا في الناتو".وذكرالبيان أيضا "إنه لسوء الحظ، ونتيجة لهذا الأمر تعرض البرلمان لنكسة خطيرة من خلال التصويت لصالح انضمام فنلندا، دون تصويت واحد بـ "لا"، مضيفًا أنه بعد فنلندا، سيؤدي انضمام السويد إلى الناتو، إلى استمرار الصراع والتوتر السياسي في المنطقة".الحزب الشيوعي التركي هو حزب سياسي في تركيا، تأسس عام 1972، على يد العضو السابق في حزب العمال التركي إبراهيم كايباكايا.
https://sputnikarabic.ae/20231114/الأمين-العام-السابق-لـالناتو-يقترح-على-كييف-التفاوض-باستخدام-حيلة-قديمة-1083148667.html
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العالم, الناتو, أخبار تركيا اليوم, البرلمان التركي
العالم, الناتو, أخبار تركيا اليوم, البرلمان التركي

دعوات في البرلمان التركي للانسحاب من "الناتو"

07:47 GMT 16.11.2023
© AFP 2023 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
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وصف الحزب الشيوعي التركي مناقشة نواب البرلمان في البلاد لبروتوكول عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "مخزية"، ودعا تركيا إلى مغادرة التحالف.
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية التركية دراسة طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الخميس المقبل.
وقال الحزب في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك": "هذه القضية مخزية بالنسبة للبرلمان التركي".
ويشير البيان إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، "تركزت محاولات حلف شمال الأطلسي لكسب أعضاء جدد في شمال أوروبا، ولقد تم طرح مسألة انضمام دولتين غير عضوتين في الناتو في المنطقة (السويد وفنلندا) بسرعة إلى جدول الأعمال، وكانت النتيجة لهذه العملية التي جرت بسرعة غير مسبوقة، هي قبول فنلندا في الناتو".
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وذكرالبيان أيضا "إنه لسوء الحظ، ونتيجة لهذا الأمر تعرض البرلمان لنكسة خطيرة من خلال التصويت لصالح انضمام فنلندا، دون تصويت واحد بـ "لا"، مضيفًا أنه بعد فنلندا، سيؤدي انضمام السويد إلى الناتو، إلى استمرار الصراع والتوتر السياسي في المنطقة".
الحزب الشيوعي التركي هو حزب سياسي في تركيا، تأسس عام 1972، على يد العضو السابق في حزب العمال التركي إبراهيم كايباكايا.
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