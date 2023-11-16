https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-والإمارات-تبحثان-موضوع-الانضمام-إلى-أعمال-بريكس-1083213724.html
روسيا والإمارات تبحثان موضوع الانضمام إلى أعمال "بريكس"
روسيا والإمارات تبحثان موضوع الانضمام إلى أعمال "بريكس"
قابل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، خلال زيارة عمل إلى أبوظبي، وزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ، ونائب وزير الخارجية سعيد الهاجري. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T15:16+0000
2023-11-16T15:16+0000
2023-11-16T15:16+0000
روسيا
العالم العربي
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وقالت الخارجية الروسية إن ريابكوف بحث خلال لقائه، موضوع انضمام دولة الإمارات إلى العمل في مجموعة "بريكس"، في سياق التوسع المرتقب للمجموعة، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.وأضافت الخارجية الروسية أن الجانب الإماراتي اطّلع على خطط الرئاسة الروسية المقبلة، وأشارت إلى أن إحدى المهام ستكون دمج المشاركين الجدد في آليات الشراكة.وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا في إطار رئاستها لمجموعة "بريكس"، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل شامل.وأشار لافروف إلى أن نتيجة الاهتمام المتزايد بالتعاون مع مجموعة "بريكس" كان القرار التاريخي بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام إليها، بدءًا من 1 يناير 2024.وتوحّد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/ آب الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة دول الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة بدءًا من 1 يناير 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231116/الفارس-الشهم-الإمارات-تعتزم-إقامة-ثلاث-محطات-لتحلية-مياه-البحر-جنوبي-غزة-1083211795.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
روسيا والإمارات تبحثان موضوع الانضمام إلى أعمال "بريكس"
قابل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، خلال زيارة عمل إلى أبوظبي، وزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ، ونائب وزير الخارجية سعيد الهاجري.
وقالت الخارجية الروسية إن ريابكوف بحث خلال لقائه، موضوع انضمام دولة الإمارات إلى العمل في مجموعة "بريكس"، في سياق التوسع المرتقب للمجموعة، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
وأضافت الخارجية الروسية في بيان، على صفحتها الإلكترونية: "خلال مشاورات ثنائية مفصلة مع وزير الدولة أحمد الصايغ ونائب وزير الخارجية سعيد الهاجري، تم بحث قضايا ربط الإمارات بعمل مجموعة بريكس في سياق التوسع المرتقب للمجموعة في الأول من يناير 2024 ".
وأضافت الخارجية الروسية أن الجانب الإماراتي اطّلع على خطط الرئاسة الروسية المقبلة، وأشارت إلى أن إحدى المهام ستكون دمج المشاركين الجدد في آليات الشراكة.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا في إطار رئاستها لمجموعة "بريكس"، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل شامل.
وأشار لافروف إلى أن نتيجة الاهتمام المتزايد بالتعاون مع مجموعة "بريكس" كان القرار التاريخي بدعوة ستة أعضاء جدد للانضمام إليها،
بدءًا من 1 يناير 2024.
وتوحّد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وفي قمة جوهانسبرغ في أغسطس/ آب الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة دول الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة بدءًا من 1 يناير 2024.