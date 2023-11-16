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https://sputnikarabic.ae/20231116/لافروف-يعلق-على-إصدار-باريس-مذكرة-توقيف-بحق-الرئيس-السوري-1083206413.html
لافروف يعلق على إصدار باريس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري
لافروف يعلق على إصدار باريس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن إصدار باريس مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، هو مظهر من مظاهر تحيز المحكمة. 16.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-16T12:40+0000
2023-11-16T12:40+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وأكد لافروف على تحيّز النظام القضائي الغربي، الأمر الذي ظهر جليا في إصدار فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد.وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي في موسكو: "بالنسبة لقرار المحكمة الفرنسية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية للرئيس السوري بشار الأسد، كما تعلمون، فإن النظام القضائي الغربي، على المستوى الوطني والدولي، أثبت مرارا تحيزه".وأعلن الوزير لافروف، يوم أمس، أنه في ظل التوتر الفلسطيني الإسرائيلي، يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة فقط لهدنة إنسانية دون التزامات إضافية.ونقلت قناة "آر تي" على "تلغرام" تصريح الوزير من مقابلة مع القناة التلفزيونية: "يبدو أن الولايات المتحدة غير مستعدة الآن لأي شيء سوى خيار الهدنة الإنسانية دون أي التزامات بفعل أي شيء آخر".
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روسيا, سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم, العالم
روسيا, سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم, العالم

لافروف يعلق على إصدار باريس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري

12:40 GMT 16.11.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن إصدار باريس مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، هو مظهر من مظاهر تحيز المحكمة.
وأكد لافروف على تحيّز النظام القضائي الغربي، الأمر الذي ظهر جليا في إصدار فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي في موسكو: "بالنسبة لقرار المحكمة الفرنسية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية للرئيس السوري بشار الأسد، كما تعلمون، فإن النظام القضائي الغربي، على المستوى الوطني والدولي، أثبت مرارا تحيزه".
وأعلن الوزير لافروف، يوم أمس، أنه في ظل التوتر الفلسطيني الإسرائيلي، يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة فقط لهدنة إنسانية دون التزامات إضافية.
ونقلت قناة "آر تي" على "تلغرام" تصريح الوزير من مقابلة مع القناة التلفزيونية: "يبدو أن الولايات المتحدة غير مستعدة الآن لأي شيء سوى خيار الهدنة الإنسانية دون أي التزامات بفعل أي شيء آخر".
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