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https://sputnikarabic.ae/20231115/لافروف-واشنطن-ليست-مستعدة-لأي-شيء-يتعلق-بغزة-سوى-هدن-دون-التزامات-1083166354.html
لافروف: واشنطن ليست مستعدة لأي شيء يتعلق بغزة سوى "هدن دون التزامات"
لافروف: واشنطن ليست مستعدة لأي شيء يتعلق بغزة سوى "هدن دون التزامات"
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه في ظل التوتر الفلسطيني الإسرائيلي، يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة فقط لهدنة إنسانية دون التزامات إضافية. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T10:15+0000
2023-11-15T10:15+0000
روسيا
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ونقلت قناة "آر تي" على "تلغرام" تصريح الوزير من مقابلة مع القناة التلفزيونية: "يبدو أن الولايات المتحدة غير مستعدة الآن لأي شيء سوى خيار الهدنة الإنسانية دون أي التزامات بفعل أي شيء آخر".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231115/إسرائيل-تعلن-عن-تعليق-مؤقت-للنشاطات-العسكرية-بمناطق-محددة-في-غزة-1083164037.html
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روسيا

لافروف: واشنطن ليست مستعدة لأي شيء يتعلق بغزة سوى "هدن دون التزامات"

10:15 GMT 15.11.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه في ظل التوتر الفلسطيني الإسرائيلي، يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة فقط لهدنة إنسانية دون التزامات إضافية.
ونقلت قناة "آر تي" على "تلغرام" تصريح الوزير من مقابلة مع القناة التلفزيونية: "يبدو أن الولايات المتحدة غير مستعدة الآن لأي شيء سوى خيار الهدنة الإنسانية دون أي التزامات بفعل أي شيء آخر".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
إسرائيل تعلن عن تعليق مؤقت للنشاطات العسكرية بمناطق محددة في غزة
09:33 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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