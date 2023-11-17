https://sputnikarabic.ae/20231117/أكبر-محطة-طاقة-شمسية-على-مستوى-العالم-ضمن-موقع-واحد-في-دولة-عربية-صور-وفيديو-1083233095.html

أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم "ضمن موقع واحد" في دولة عربية... صور وفيديو

أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم "ضمن موقع واحد" في دولة عربية... صور وفيديو

دشّن نائب حاكم إمارة أبوظبي، هزاع بن زايد آل نهيان، محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 غيغاواط، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في... 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T11:33+0000

2023-11-17T11:33+0000

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وأكد الشيخ هزاع أن دولة الإمارات ماضية في خططها لتعزيز أمن الطاقة ومصادرها عبر خلق مزيج متنوع يسهم في خفض الانبعاثات ويدعم الاقتصاد الوطني وجهود التنمية المستدامة.وأوضح الشيخ هزاع: "يأتي هذا المشروع مع قرب استضافتنا مؤتمر الأطراف COP28 كنموذج للمشاريع التي تنفّذ وفقاً للاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى رفع حصة الطاقة النظيفة، ويدعم عملية التنمية المستدامة الشاملة".أنشأ مشروع محطة الظفرة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إلى جانب شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة "إي دي إف رينوبلز"، وشركة "جينكو باور"، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.وبدأت دولة الإمارات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة منذ عام 2009، مع تدشين "مصدر" أول مشاريعها بقدرة إنتاجية بلغت 10 ميغاواط، وصولاً إلى تدشين محطة الظفرة بقدرة 2 غيغاواط، أي أكثر بمقدار 200 ضعف.

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