https://sputnikarabic.ae/20231117/استهداف-قاعدة-تتمركز-فيها-قوات-أمريكية-في-العراق-بضربات-من-المقاومة-الإسلامية--1083227753.html
"المقاومة الإسلامية" تستهدف قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية في العراق... فيديو
"المقاومة الإسلامية" تستهدف قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية في العراق... فيديو
أكدت "المقاومة الإسلامية" في العراق، صباح اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "حرير" الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية، بطائرة مسيرة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T08:37+0000
2023-11-17T08:37+0000
2023-11-17T09:01+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083227864_0:172:3000:1860_1920x0_80_0_0_45e3acb8ae264fb0e870de9425f0bcae.jpg
وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان نشرته اليوم: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة".وأضاف البيان موضحا أن الطائرة المسيرة قد "أصابت هدفها بشكل مباشر"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/11/1083227864_190:0:2858:2001_1920x0_80_0_0_08079ded6a39d9c4c905c84619915c53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
"المقاومة الإسلامية" تستهدف قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية في العراق... فيديو
08:37 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 17.11.2023)
يتبع
أكدت "المقاومة الإسلامية" في العراق، صباح اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "حرير" الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية، بطائرة مسيرة.
وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان نشرته اليوم: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة".
وأضاف البيان موضحا أن الطائرة المسيرة قد "أصابت هدفها بشكل مباشر"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.