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https://sputnikarabic.ae/20231117/استهداف-قاعدة-تتمركز-فيها-قوات-أمريكية-في-العراق-بضربات-من-المقاومة-الإسلامية--1083227753.html
"المقاومة الإسلامية" تستهدف قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية في العراق... فيديو
"المقاومة الإسلامية" تستهدف قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية في العراق... فيديو
أكدت "المقاومة الإسلامية" في العراق، صباح اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "حرير" الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية، بطائرة مسيرة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T08:37+0000
2023-11-17T09:01+0000
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وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان نشرته اليوم: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة".وأضاف البيان موضحا أن الطائرة المسيرة قد "أصابت هدفها بشكل مباشر"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
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العالم العربي
العالم العربي

"المقاومة الإسلامية" تستهدف قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية في العراق... فيديو

08:37 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 17.11.2023)
© AFP 2023 / MARIO TAMAجنود من اللواء الثالث الأمريكي ينتظرون لبدء دورية داخلية في معسكر "أدر"، المعروف الآن باسم قاعدة الإمام علي في 16 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية، العراق.
جنود من اللواء الثالث الأمريكي ينتظرون لبدء دورية داخلية في معسكر أدر، المعروف الآن باسم قاعدة الإمام علي في 16 ديسمبر 2011 بالقرب من الناصرية، العراق. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© AFP 2023 / MARIO TAMA
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أكدت "المقاومة الإسلامية" في العراق، صباح اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "حرير" الجوية التي تتمركز فيها قوات أمريكية، بطائرة مسيرة.
وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان نشرته اليوم: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة".
وأضاف البيان موضحا أن الطائرة المسيرة قد "أصابت هدفها بشكل مباشر"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
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