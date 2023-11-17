https://sputnikarabic.ae/20231117/العراق-يعلن-القضاء-على-خلية-إرهابية-في-بغداد-1083229405.html
العراق يعلن القضاء على خلية إرهابية في بغداد
العراق يعلن القضاء على خلية إرهابية في بغداد
أعلن العراق، اليوم الجمعة، الإطاحة بمفرزة إرهابية من خلال نصب كمين محكم لها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T09:05+0000
2023-11-17T09:05+0000
2023-11-17T09:05+0000
العراق
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وحسب موقع "السومرية نيوز"، ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، أنه حدثت اشتباكات مستمرة مع عصابات "داعش" الإرهابية في قضاء الطارمية.وأضاف البيان أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن المفرزة الإرهابية، قامت الأجهزة الأمنية بتحديد أماكن تواجد هذه العصابات.وأوضح أنه تم نصب كمين لهم من قبل قوات الأمن العراقية. وأكد البيان أن القوات العراقية تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وإصابة الثالث خلال الاشتباكات. وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230917/العراق-يعلن-القبض-على-شبكة-إرهابية-خطيرة-خططت-لتنفيذ-عمليات-في-بغداد-1081112444.html
العراق
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
العراق يعلن القضاء على خلية إرهابية في بغداد
أعلن العراق، اليوم الجمعة، الإطاحة بمفرزة إرهابية من خلال نصب كمين محكم لها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وحسب موقع
"السومرية نيوز"، ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، أنه حدثت اشتباكات مستمرة مع عصابات "داعش" الإرهابية في قضاء الطارمية.
وأضاف البيان أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن المفرزة الإرهابية، قامت الأجهزة الأمنية بتحديد أماكن تواجد هذه العصابات.
وأوضح أنه تم نصب كمين لهم من قبل قوات الأمن العراقية.
وأكد البيان أن القوات العراقية تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وإصابة الثالث خلال الاشتباكات.
وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش
" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.