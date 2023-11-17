https://sputnikarabic.ae/20231117/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-السيطرة-على-موقع-تابع-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-غزة-فيديو-1083230040.html
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على موقع تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على موقع تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، السيطرة على موقع عسكري تابع لقائد المنطقة الشمالية في حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T09:40+0000
2023-11-17T09:40+0000
2023-11-17T09:40+0000
طوفان الأقصى
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه استنادا إلى معلومات استخبارية، هاجمت قواتنا على معقل قيادة المنطقة الشمالية للجهاد الإسلامي وتمكنت من السيطرة عليه.وأضاف أن الموقع يحتوي على مكاتب للقيادات الإرهابية الرفيعة المستوى، ومرفق لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية.وأوضح أنه خلال مداهمة الموقع، عثرت القوات على صواريخ ثقيلة، وطائرات دون طيار، وأسلحة أخرى.كما أشار البيان إلى أن الجيش نفذ عملية في مدرسة كان يختبئ فيها مقاتلون من حركة حماس، وتم القضاء على عدد منهم.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231117/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤكد-السيطرة-على-كامل-الجزء-الغربي-من-مدينة-غزة-1083226423.html
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طوفان الأقصى, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على موقع تابع لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، السيطرة على موقع عسكري تابع لقائد المنطقة الشمالية في حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان، إنه استنادا إلى معلومات استخبارية، هاجمت قواتنا على معقل قيادة المنطقة الشمالية للجهاد الإسلامي وتمكنت من السيطرة عليه.
وأضاف أن الموقع يحتوي على مكاتب للقيادات الإرهابية الرفيعة المستوى، ومرفق لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية.
وأوضح أنه خلال مداهمة الموقع، عثرت القوات على صواريخ ثقيلة، وطائرات دون طيار، وأسلحة أخرى.
كما أشار البيان إلى أن الجيش نفذ عملية في مدرسة كان يختبئ فيها مقاتلون من حركة حماس، وتم القضاء على عدد منهم.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.