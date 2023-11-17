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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تدمر-5-زوارق-إنزال-أوكرانية-حاولت-عبور-نهر-دنيبر-1083230642.html
القوات الروسية تدمر 5 زوارق إنزال أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر
القوات الروسية تدمر 5 زوارق إنزال أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر
صرح مصدر مطلع بأن الجيش الروسي دمر قوة الإنزال الأوكرانية أثناء محاولتها عبور نهر دنيبر. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T09:54+0000
2023-11-17T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم تدمير خمسة زوارق إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع الطاقم وفرقة الإنزال التي يبلغ عددها الإجمالي 27 شخصًا، بهجوم ناري لتشكيلات مجموعة "دنيبر" من القوات المسلحة الروسية في اتجاه خيرسون".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمصدر، تمت تصفية 32 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كرينوك، وتم تدمير مدفع هاون أوكراني عيار 120 ملم مع طاقمه بالقرب من قرية توكاريفكا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.وكان قد قال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، يوم الأربعاء الماضي، إن معنويات العسكريين الأوكرانيين في منطقة دنيبر منخفضة للغاية، ويتم أسر جنود جدد كل يوم تقريبًا.وذكر حاكم المقاطعة أن خطط القوات المسلحة الأوكرانية للإنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قد باءت بالفشل.اقرأ أيضا: الدفاعات الروسية تدمر صاروخين أوكرانيين من طراز "نبتون" فوق البحر الأسوداقرأ أيضا: القوات الروسية تستخدم "لانتسيت" الليلية لأول مرة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231117/الدفاعات-الروسية-تدمر-صاروخين-أوكرانيين-من-طراز-نبتون-فوق-البحر-الأسود-1083229734.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر 5 زوارق إنزال أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر

09:54 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 10:11 GMT 17.11.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenceقوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيعلى ضفة نهر دنيبر
قوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيعلى ضفة نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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صرح مصدر مطلع بأن الجيش الروسي دمر قوة الإنزال الأوكرانية أثناء محاولتها عبور نهر دنيبر.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم تدمير خمسة زوارق إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع الطاقم وفرقة الإنزال التي يبلغ عددها الإجمالي 27 شخصًا، بهجوم ناري لتشكيلات مجموعة "دنيبر" من القوات المسلحة الروسية في اتجاه خيرسون".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تدمر صاروخين أوكرانيين من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
09:19 GMT
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمصدر، تمت تصفية 32 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كرينوك، وتم تدمير مدفع هاون أوكراني عيار 120 ملم مع طاقمه بالقرب من قرية توكاريفكا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وكان قد قال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، يوم الأربعاء الماضي، إن معنويات العسكريين الأوكرانيين في منطقة دنيبر منخفضة للغاية، ويتم أسر جنود جدد كل يوم تقريبًا.
وذكر حاكم المقاطعة أن خطط القوات المسلحة الأوكرانية للإنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قد باءت بالفشل.
اقرأ أيضا: الدفاعات الروسية تدمر صاروخين أوكرانيين من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
اقرأ أيضا: القوات الروسية تستخدم "لانتسيت" الليلية لأول مرة... فيديو
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