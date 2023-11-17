https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تدمر-5-زوارق-إنزال-أوكرانية-حاولت-عبور-نهر-دنيبر-1083230642.html
القوات الروسية تدمر 5 زوارق إنزال أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر
القوات الروسية تدمر 5 زوارق إنزال أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر
صرح مصدر مطلع بأن الجيش الروسي دمر قوة الإنزال الأوكرانية أثناء محاولتها عبور نهر دنيبر. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T09:54+0000
2023-11-17T09:54+0000
2023-11-17T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم تدمير خمسة زوارق إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع الطاقم وفرقة الإنزال التي يبلغ عددها الإجمالي 27 شخصًا، بهجوم ناري لتشكيلات مجموعة "دنيبر" من القوات المسلحة الروسية في اتجاه خيرسون".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمصدر، تمت تصفية 32 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كرينوك، وتم تدمير مدفع هاون أوكراني عيار 120 ملم مع طاقمه بالقرب من قرية توكاريفكا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.وكان قد قال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، يوم الأربعاء الماضي، إن معنويات العسكريين الأوكرانيين في منطقة دنيبر منخفضة للغاية، ويتم أسر جنود جدد كل يوم تقريبًا.وذكر حاكم المقاطعة أن خطط القوات المسلحة الأوكرانية للإنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قد باءت بالفشل.اقرأ أيضا: الدفاعات الروسية تدمر صاروخين أوكرانيين من طراز "نبتون" فوق البحر الأسوداقرأ أيضا: القوات الروسية تستخدم "لانتسيت" الليلية لأول مرة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231117/الدفاعات-الروسية-تدمر-صاروخين-أوكرانيين-من-طراز-نبتون-فوق-البحر-الأسود-1083229734.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 5 زوارق إنزال أوكرانية حاولت عبور نهر دنيبر
09:54 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 10:11 GMT 17.11.2023)
صرح مصدر مطلع بأن الجيش الروسي دمر قوة الإنزال الأوكرانية أثناء محاولتها عبور نهر دنيبر.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم تدمير خمسة زوارق إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مع الطاقم وفرقة الإنزال التي يبلغ عددها الإجمالي 27 شخصًا، بهجوم ناري لتشكيلات مجموعة "دنيبر" من القوات المسلحة الروسية في اتجاه خيرسون".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمصدر، تمت تصفية 32 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كرينوك، وتم تدمير مدفع هاون أوكراني عيار 120 ملم مع طاقمه بالقرب من قرية توكاريفكا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وكان قد قال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، يوم الأربعاء الماضي، إن معنويات العسكريين الأوكرانيين في منطقة دنيبر منخفضة للغاية، ويتم أسر جنود جدد كل يوم تقريبًا.
وذكر حاكم المقاطعة أن خطط القوات المسلحة الأوكرانية للإنزال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قد باءت بالفشل.