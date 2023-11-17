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القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية و198 مسيرة خلال أسبوع
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083236600.html
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في اتجاه جنوب دونيتسك
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في اتجاه جنوب دونيتسك
سيطرت القوات المسلحة الروسية على مواقع أكثر فائدة على اتجاه جنوب دونيتسك، وصدت هجومين للعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع، أكثر من 745 عسكريًا... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T12:23+0000
2023-11-17T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم: "في اتجاه جنوب دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت أيضًا هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 في مناطق نوفوميخيلوفكا ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية". بالإضافة إلى ذلك، تعرضت وحدات من لواء المشاة الآلي رقم 72، ولواء المشاة الآلي رقم 58، ولواء الدفاع الأرضي رقم 102 و127 في مناطق أوغليدار وستارومايورسكي وأوروجايني في جمهورية دونيتسك، لضربات جوية ونيران مدفعية. وأكدت وزارة الدفاع أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 745 عسكريًا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة، و20 قطعة مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى راجمة "غراد".اقرأ أيضا: الكشف عن أول مؤشر حقيقي لسقوط نظام كييف
https://sputnikarabic.ae/20231117/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-ميغ-29-أوكرانية-و198-مسيرة-خلال-أسبوع--عاجل-1083236447.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في اتجاه جنوب دونيتسك

12:23 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 13:37 GMT 17.11.2023)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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سيطرت القوات المسلحة الروسية على مواقع أكثر فائدة على اتجاه جنوب دونيتسك، وصدت هجومين للعدو، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع، أكثر من 745 عسكريًا و48 قطعة من المعدات، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم: "في اتجاه جنوب دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "فوستوك" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت أيضًا هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 في مناطق نوفوميخيلوفكا ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميغ-29" أوكرانية و198 مسيرة خلال أسبوع
12:21 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تعرضت وحدات من لواء المشاة الآلي رقم 72، ولواء المشاة الآلي رقم 58، ولواء الدفاع الأرضي رقم 102 و127 في مناطق أوغليدار وستارومايورسكي وأوروجايني في جمهورية دونيتسك، لضربات جوية ونيران مدفعية.
وأكدت وزارة الدفاع أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 745 عسكريًا، و12 مركبة قتالية مدرعة، و15 سيارة، و20 قطعة مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى راجمة "غراد".
اقرأ أيضا: الكشف عن أول مؤشر حقيقي لسقوط نظام كييف
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