https://sputnikarabic.ae/20231117/برلمان-النرويج-يطلب-من-حكومته-الاستعداد-للاعتراف-بدولة-فلسطين-1083232268.html

برلمان النرويج يطلب من حكومته الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين

برلمان النرويج يطلب من حكومته الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين

تبنى برلمان النرويج مقترحا يطلب من الحكومة الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، على أساس أن يكون لهذا القرار "أثر إيجابي على عملية السلام" في الشرق... 17.11.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم تبني القرار بأغلبية ساحقة في البرلمان النرويجي، أمس الخميس.وطالب البرلمان من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي.وحسب الصحيفة، فإنه من غير المرجح حدوث اعتراف في المستقبل القريب، لأن القرار يشترط الاعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام.كما أشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء لمواجهة مبادرة أخرى لمجموعة من الأحزاب الصغرى تدعو إلى اعتراف فوري بدولة فلسطين.ويأتي قرار برلمان النرويج في سياق تصاعد الدعوات لإحياء حل الدولتين، من أجل وضع حد للحرب الدامية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231021/الرئيس-الفلسطيني-الأمن-والسلام-يتحققان-بتنفيذ-حل-الدولتين-واعتراف-العالم-بدولة-فلسطين---عاجل-1082277269.html

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