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https://sputnikarabic.ae/20231117/برلمان-النرويج-يطلب-من-حكومته-الاستعداد-للاعتراف-بدولة-فلسطين-1083232268.html
برلمان النرويج يطلب من حكومته الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين
برلمان النرويج يطلب من حكومته الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين
تبنى برلمان النرويج مقترحا يطلب من الحكومة الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، على أساس أن يكون لهذا القرار "أثر إيجابي على عملية السلام" في الشرق... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T11:15+0000
2023-11-17T11:15+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم تبني القرار بأغلبية ساحقة في البرلمان النرويجي، أمس الخميس.وطالب البرلمان من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي.وحسب الصحيفة، فإنه من غير المرجح حدوث اعتراف في المستقبل القريب، لأن القرار يشترط الاعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام.كما أشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء لمواجهة مبادرة أخرى لمجموعة من الأحزاب الصغرى تدعو إلى اعتراف فوري بدولة فلسطين.ويأتي قرار برلمان النرويج في سياق تصاعد الدعوات لإحياء حل الدولتين، من أجل وضع حد للحرب الدامية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الرئيس-الفلسطيني-الأمن-والسلام-يتحققان-بتنفيذ-حل-الدولتين-واعتراف-العالم-بدولة-فلسطين---عاجل-1082277269.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

برلمان النرويج يطلب من حكومته الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطين

11:15 GMT 17.11.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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تبنى برلمان النرويج مقترحا يطلب من الحكومة الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، على أساس أن يكون لهذا القرار "أثر إيجابي على عملية السلام" في الشرق الأوسط.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم تبني القرار بأغلبية ساحقة في البرلمان النرويجي، أمس الخميس.
وطالب البرلمان من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي.
وحسب الصحيفة، فإنه من غير المرجح حدوث اعتراف في المستقبل القريب، لأن القرار يشترط الاعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام.
كما أشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء لمواجهة مبادرة أخرى لمجموعة من الأحزاب الصغرى تدعو إلى اعتراف فوري بدولة فلسطين.
الرئيس محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
عباس: الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين واعتراف العالم بدولة فلسطين
21 أكتوبر, 09:46 GMT
ويأتي قرار برلمان النرويج في سياق تصاعد الدعوات لإحياء حل الدولتين، من أجل وضع حد للحرب الدامية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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