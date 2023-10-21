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عباس: الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين واعتراف العالم بدولة فلسطين
عباس: الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين واعتراف العالم بدولة فلسطين
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الأمن والسلام يتحققان بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T09:46+0000
2023-10-21T09:46+0000
2023-10-21T10:01+0000
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جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام، التي انطلقت اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.وأضاف عباس أن "الشعب الفلسطيني الأعزل يواجه عدوانا وحشيا ينتهك القانون الدولي الإنساني".وتابع: "طلبنا منذ اليوم الأول وقف الاعتداء الوحشي ولكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار".وأشار إلى أن "دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين".ودعا الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف باقي دول العالم بها.يشار إلى أن قمة القاهرة للسلام تهدف إلى البحث عن مساعٍ مشتركة من أجل تخفيف حدة الصراع الراهن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتشديد على حماية المدنيين في القطاع، بجانب فتح ممرات آمنة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231021/السيسي-تصفية-القضية-الفلسطينية-بدون-حل-عادل-وعلى-حساب-مصر-لن-يحدث-أبدا---عاجل-1082275791.html
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أخبار فلسطين اليوم, قمة القاهرة للسلام, مصر, محمود عباس, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, قمة القاهرة للسلام, مصر, محمود عباس, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
عباس: الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين واعتراف العالم بدولة فلسطين
09:46 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 10:01 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الأمن والسلام يتحققان بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام، التي انطلقت اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.
وأضاف عباس
أن "الشعب الفلسطيني الأعزل يواجه عدوانا وحشيا ينتهك القانون الدولي الإنساني".
وتابع: "طلبنا منذ اليوم الأول وقف الاعتداء الوحشي ولكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار".
وحذر عباس من محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة أو إخراج السكان في القدس والضفة من بيوتهم.
وأشار إلى أن "دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين".
ودعا الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف باقي دول العالم بها.
وأكد عباس أن "السلام لن يتحقق إلا بتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين".
يشار إلى أن قمة القاهرة للسلام
تهدف إلى البحث عن مساعٍ مشتركة من أجل تخفيف حدة الصراع الراهن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتشديد على حماية المدنيين في القطاع، بجانب فتح ممرات آمنة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.