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https://sputnikarabic.ae/20231117/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسلة-غارات-عنيفة-شمال-غزة-فيديو-وصور-1083250802.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمال غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمال غزة.. فيديو وصور
شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة، على عدة مناطق شمال قطاع غزة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
قنابل مضيئة أطلقتها القوات الإسرائيلية فوق شمال الأراضي الفلسطينية وسط معارك مستمرة مع حركة حماس، في 14 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمال غزة.. فيديو وصور

22:20 GMT 17.11.2023
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شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة، على عدة مناطق شمال قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن شمال قطاع غزة يتعرض لغارات جوية عنيفة من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية.
وأوضحت أن القصف طال عدة مناطق في مخيم جباليا، ومنازل المواطنين في بيت لاهيا وقرب أبراج الشيخ زايد ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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