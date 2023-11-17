https://sputnikarabic.ae/20231117/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-إسرائيلية-بعد-ضرب-3-تجمعات-صباحا--عاجل-1083240371.html
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع إسرائيلية بعد ضرب 3 تجمعات صباحا
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع إسرائيلية بعد ضرب 3 تجمعات صباحا
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه، صباح اليوم. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T14:23+0000
2023-11-17T14:23+0000
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وأوضح الحزب في بيانه، أنه استهدف عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الجمعة، موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.ويأتي هذا الاستهداف بعد نشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد قال إنها توثق لحظة استهداف دبابة من نوع "ميركافا" إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية اللبنانية.وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231117/قطع-الاتصالات-مرة-أخرى-عن-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مجمع-الشفاء-مجددا-1083239142.html
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أخبار حزب الله, اسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, اسرائيل, العالم العربي
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع إسرائيلية بعد ضرب 3 تجمعات صباحا
14:23 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 14:54 GMT 17.11.2023)
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه، صباح اليوم.
وأوضح الحزب في بيانه، أنه استهدف عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الجمعة، موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة.
وأضاف الحزب في بيان ثانٍ: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وصرّح الحزب في بيانٍ ثالث: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وقد أفاد في بيان رابع: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وأكد الحزب على في بيان آخر: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وفي بيانه السادس والأخير أشار الحزب: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-11-2023، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".
ويأتي هذا الاستهداف بعد نشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد قال إنها توثق لحظة استهداف دبابة من نوع "ميركافا" إسرائيلية
قرب الحدود الجنوبية اللبنانية.
وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى".