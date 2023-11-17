https://sputnikarabic.ae/20231117/حزب-الله-يعلن-استهداف-3-تجمعات-للقوات-الإسرائيلية-في-ذات-التوقيت--1083230471.html
"حزب الله" يعلن استهداف 3 تجمعات للقوات الإسرائيلية في ذات التوقيت
"حزب الله" يعلن استهداف 3 تجمعات للقوات الإسرائيلية في ذات التوقيت
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف ثلاثة تجمعات تابعة للقوات الإسرائيلية في ثلاث مناطق مختلفة في التوقيت نفسه، أي عند الساعة 10:30 من صباح اليوم. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T09:45+0000
2023-11-17T09:45+0000
2023-11-17T10:15+0000
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ونشر الحزب 3 بيانات منفصلة جاء في أولها، أن الحزب استهدف "عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".أما البيان الثالث، فجاء فيه أن الحزب "عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة17-11-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".ويأتي هذا الاستهداف بعد نشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد قال إنها توثق لحظة استهداف دبابة من نوع "ميركافا" إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية.بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، في عدد من البيانات السابقة، اعتراض "أهداف مشبوهة" جرى رصدها بالقرب من الحدود اللبنانية.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231117/حزب-الله-ينشر-مشاهد-للحظة-تدمير-ميركافا-إسرائيلية-فيديو-1083224558.html
https://sputnikarabic.ae/20231117/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-السيطرة-على-موقع-تابع-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-غزة-فيديو-1083230040.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
"حزب الله" يعلن استهداف 3 تجمعات للقوات الإسرائيلية في ذات التوقيت
09:45 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 17.11.2023)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف ثلاثة تجمعات تابعة للقوات الإسرائيلية في ثلاث مناطق مختلفة في التوقيت نفسه، أي عند الساعة 10:30 من صباح اليوم.
ونشر الحزب 3 بيانات منفصلة جاء في أولها، أن الحزب استهدف "عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
وجاء في البيان الثاني أن الحزب استهدف "عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
أما البيان الثالث، فجاء فيه أن الحزب "عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة17-11-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
ويأتي هذا الاستهداف بعد نشر "حزب الله" اللبناني، مشاهد قال إنها توثق لحظة استهداف دبابة من نوع "ميركافا" إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية.
وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على خلفية عملية "طوفان الأقصى".
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، في عدد من البيانات السابقة، اعتراض "أهداف مشبوهة" جرى رصدها بالقرب من الحدود اللبنانية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.