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https://sputnikarabic.ae/20231117/روسيا-تنتقد-فترة-رئاسة-الولايات-المتحدة-لمنتدى-أبيك-وتصفها-بالصعبة-للغاية-1083222159.html
روسيا تنتقد فترة رئاسة الولايات المتحدة لمنتدى "أبيك" وتصفها بالصعبة للغاية
روسيا تنتقد فترة رئاسة الولايات المتحدة لمنتدى "أبيك" وتصفها بالصعبة للغاية
انتقد سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، كبير الدبلوماسيين الروس لدى "أبيك" مارات بيردييف، فترة رئاسة الولايات المتحدة لمنتدى التعاون الاقتصادي في منطقة... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T02:30+0000
2023-11-17T02:31+0000
قمة أبيك
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال بيردييف، في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك"، "بطبيعة الحال، إنه ليس سرا أن فترة الرئاسة الحالية (رئاسة الولايات المتحدة للمنتدى)، التي تشرف على الانتهاء، كانت صعبة للغاية".وفي السياق، أكد أن روسيا عازمة على التعاون بشكل بناء مع كافة الشركاء والتخفيف من حدة الخلافات القائمة داخل "أبيك"، والبحث عن حلول وسط معقولة.يذكر أن الولايات المتحدة تستضيف خلال الفترة بين 15 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تجري أعمالها بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.
https://sputnikarabic.ae/20231117/نائب-رئيس-الوزراء-الوفد-الروسي-في-قمة-أبيك-أجرى-محادثات-إيجابية-مع-بعض-القادة-1083221993.html
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قمة أبيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
قمة أبيك, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا تنتقد فترة رئاسة الولايات المتحدة لمنتدى "أبيك" وتصفها بالصعبة للغاية

02:30 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 02:31 GMT 17.11.2023)
© Sputnikالاقتصادات التي تدخل ضمن "أبيك"
الاقتصادات التي تدخل ضمن أبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© Sputnik
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انتقد سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، كبير الدبلوماسيين الروس لدى "أبيك" مارات بيردييف، فترة رئاسة الولايات المتحدة لمنتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، مشيرا إلى أنها "صعبة" وأن واشنطن "غير مستعدة للدبلوماسية على أساس التكافؤ".
سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال بيردييف، في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك"، "بطبيعة الحال، إنه ليس سرا أن فترة الرئاسة الحالية (رئاسة الولايات المتحدة للمنتدى)، التي تشرف على الانتهاء، كانت صعبة للغاية".
وتابع، قائلا إن "الأمريكيين، وهذا أمر كان متوقعا وأصبح بمثابة علامتهم التجارية، غير مستعدين للدبلوماسية المتحضرة والحوار بين أطراف متكافئة وفي وإيجاد قواسم مشتركة".
وفي السياق، أكد أن روسيا عازمة على التعاون بشكل بناء مع كافة الشركاء والتخفيف من حدة الخلافات القائمة داخل "أبيك"، والبحث عن حلول وسط معقولة.
قمة أبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
نائب رئيس الوزراء: الوفد الروسي في قمة "أبيك" أجرى محادثات إيجابية مع بعض القادة
00:55 GMT
يذكر أن الولايات المتحدة تستضيف خلال الفترة بين 15 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تجري أعمالها بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.
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