https://sputnikarabic.ae/20231117/صحيفة-أمريكية-تمنع-صحفييها-من-تغطية-أحداث-غزة-بعد-توقيعهم-عريضة-تنتقد-إسرائيل-1083225639.html
صحيفة أمريكية تمنع صحفييها من تغطية أحداث غزة بعد توقيعهم عريضة تنتقد إسرائيل
صحيفة أمريكية تمنع صحفييها من تغطية أحداث غزة بعد توقيعهم عريضة تنتقد إسرائيل
منعت صحيفة أمريكية الصحفيين العاملين لديها، الذين وقعوا على رسالة مفتوحة تنتقد الإجراءات الإسرائيلية، من تغطية الأحداث في قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T07:41+0000
2023-11-17T07:41+0000
2023-11-17T07:41+0000
العالم
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
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ونقلت بوابة "سيمافور" عن مصادر، أن صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" قررت منع موظفيها من تغطية حرب غزة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، إذا وقعوا على رسالة مفتوحة تنتقد بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.وانتقدت الوثيقة التي تم التوقيع عليها، القصف الإسرائيلي لغزة، وأشارت إلى أن الأعمال العسكرية تضر بالصحفيين وتشكل تهديدًا لعملية جمع الأخبار.نُشرت الرسالة المفتوحة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، ووقعها حتى الآن نحو 600 صحفي سابق وحالي.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231117/الجزائري-إسلام-سليماني-يرفع-علم-فلسطين-بعد-هدف-تاريخي-فيديو----1083225169.html
https://sputnikarabic.ae/20231117/حزب-الله-ينشر-مشاهد-للحظة-تدمير-ميركافا-إسرائيلية-فيديو-1083224558.html
غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
صحيفة أمريكية تمنع صحفييها من تغطية أحداث غزة بعد توقيعهم عريضة تنتقد إسرائيل
منعت صحيفة أمريكية الصحفيين العاملين لديها، الذين وقعوا على رسالة مفتوحة تنتقد الإجراءات الإسرائيلية، من تغطية الأحداث في قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
ونقلت بوابة "سيمافور" عن مصادر، أن صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" قررت منع موظفيها من تغطية حرب غزة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، إذا وقعوا على رسالة مفتوحة تنتقد بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
وبحسب ما ورد، تم توقيع الرسالة المفتوحة من قبل نحو 10 صحفيين.
وانتقدت الوثيقة التي تم التوقيع عليها، القصف الإسرائيلي لغزة، وأشارت إلى أن الأعمال العسكرية تضر بالصحفيين وتشكل تهديدًا لعملية جمع الأخبار.
ودعت الرسالة المحررين إلى استخدام مصطلحات مثل "الفصل العنصري" و"التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية" عند وصف القصف الإسرائيلي لغزة.
نُشرت الرسالة المفتوحة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، ووقعها حتى الآن نحو 600 صحفي سابق وحالي.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.