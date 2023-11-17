https://sputnikarabic.ae/20231117/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-نازحين-في-رفح-وطائرة-مسيرة-توقع-ضحايا-في-جنين-1083223017.html

قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين شرقي رفح وطائرة مسيرة توقع ضحايا في جنين

قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين شرقي رفح وطائرة مسيرة توقع ضحايا في جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي مجموعة من النازحين شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T05:13+0000

2023-11-17T05:13+0000

2023-11-17T05:21+0000

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

جنين

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كما واصلت قوات الجيش الإسرائيلي قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة، وتركز القصف على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وفقا لوكالة "وفا".على جانب آخر، قتل فجر اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين، الذي تواصل القوات الإسرائيلية اقتحامه منذ الليلة الماضية.وقال شهود عيان في المخيم، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم ما أدى لمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231117/الجيش-الإسرائيلي-يجبر-أطقم-طبية-على-رفع-أيديهم-ويعتقل-عددا-منهم-بمستشفى-ابن-سينا-في-جنين-فيديو-1083222566.html

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, جنين