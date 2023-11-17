https://sputnikarabic.ae/20231117/الجيش-الإسرائيلي-يجبر-أطقم-طبية-على-رفع-أيديهم-ويعتقل-عددا-منهم-بمستشفى-ابن-سينا-في-جنين-فيديو-1083222566.html

الجيش الإسرائيلي يجبر أطقم طبية على رفع أيديهم ويعتقل عددا منهم بمستشفى ابن سينا في جنين.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يجبر أطقم طبية على رفع أيديهم ويعتقل عددا منهم بمستشفى ابن سينا في جنين.. فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأن قوات الجيش الإسرائيلي طالبت بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا، واعتقلت مسعفين. 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T03:43+0000

2023-11-17T03:43+0000

2023-11-17T03:43+0000

جنين

طوفان الأقصى

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

نادي الفيديو

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت مصادر محلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.بدوره أكد مدير عام وزارة الصحة في جنين الدكتور وسام صبيحات، أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر مستشفى ابن سينا وتمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من سبع ساعات تحاصر مستشفى جنين الحكومي، وتمنع نقل المصابين أو المرضى إليه.وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات، وفقا لوفا.كما أصيب عدد من المواطنين في قصف لطائرات مسيرة، وفي رصاص قوات الجيش الإسرائيلي، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بالمدينة.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231116/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قصف-إسرائيلي-وخروج-مستشفيات-غزة-عن-الخدمة--فيديو-وصور-1083221074.html

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جنين, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, نادي الفيديو