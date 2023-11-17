https://sputnikarabic.ae/20231117/ليبيا-تعلن-تصدير-أول-شحنة-نفط-من-حقل-إيراون-1083225955.html

ليبيا تعلن تصدير أول شحنة نفط من حقل إيراون

ليبيا تعلن تصدير أول شحنة نفط من حقل إيراون

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن شحن 600 ألف برميل من خام حقل إيراون عبر ميناء الزاوية النفطي غربي طرابلس. 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T07:50+0000

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وحسب بوابة "الوسط" الليبية، ذكرت المؤسسة في بيان، أمس الخميس، أن الإنتاج من حقل إيراون بدأ في أبريل/نيسان الماضي، بمعدل 3 آلاف برميل يوميا قبل أن يبلغ معدل 6 آلاف برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وفي وقت سابق، أعلنت ليبيا عن نجاحها في إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة عن الإنتاج منذ 22 عاما، وذلك ‏في حقل "مسلة" النفطي.‏وقالت شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو"، في بيان لها، إن "البئر تصل قدرته الإنتاجية إلى قرابة 1510 براميل يوميا".وأوضحت الشركة أنها تمكنت "بسواعد ليبية من مهندسي إدارات هندسة المكامن والحفر والإنتاج من تحويل البئر (دي دي21-80) غير المنتجة والمصنفة "بئر ملاحظة"، منذ عام 2001، بحقل "مسلة" النفطي إلى "بئر منتجة" بقدرة إنتاجية فعلية 1510 براميل نفط يوميا، ونسبة المياه المصاحبة 15%".وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، شدد في شهر مايو/ أيار الماضي، على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا.وفي الشهر نفسه، اكتشفت الشركة الروسية "تات نفط"، حقلا نفطيا جديدا في ليبيا، هو "إف 1- 82/4"، على عمق إجمالي يبلغ 8.5 ألف قدم، في حوض غدامس.وتمثل البئر الاكتشاف الثالث لنشاط الاستكشاف للشركة الروسية في منطقة العقد 82/04، كما تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، بنحو 48.4 مليار برميل.

https://sputnikarabic.ae/20230715/وزارة-النفط-في-طرابلس-تحذر-من-عواقب-إغلاق-حقول-النفط-والموانئ-في-ليبيا-1079091512.html

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أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار