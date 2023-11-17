https://sputnikarabic.ae/20231117/مسيرتان-تضربان-قاعدة-عين-الأسد-الأمريكية-بعد-ساعات-من-استهداف-حرير---1083231800.html
مسيرتان تضربان قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بعد ساعات من استهداف "حرير"
مسيرتان تضربان قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بعد ساعات من استهداف "حرير"
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غربي البلاد، وذلك في ثاني هجوم من نوعه بعد تبنيها ضرب قاعدة "حرير"... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T10:29+0000
2023-11-17T10:29+0000
2023-11-17T10:33+0000
رصد عسكري
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت "المقاومة الإسلامية" في بيان لها، أن عناصرها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد" بواسطة "طائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر"، مضيفةً أن الهجوم جاء "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مسيرتان تضربان قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بعد ساعات من استهداف "حرير"
10:29 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 10:33 GMT 17.11.2023)
يتبع
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غربي البلاد، وذلك في ثاني هجوم من نوعه بعد تبنيها ضرب قاعدة "حرير" في الشمال، في وقت سابق من اليوم.
وذكرت "المقاومة الإسلامية" في بيان لها، أن عناصرها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد" بواسطة "طائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر"، مضيفةً أن الهجوم جاء "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".