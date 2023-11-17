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https://sputnikarabic.ae/20231117/مسيرتان-تضربان-قاعدة-عين-الأسد-الأمريكية-بعد-ساعات-من-استهداف-حرير---1083231800.html
مسيرتان تضربان قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بعد ساعات من استهداف "حرير"
مسيرتان تضربان قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بعد ساعات من استهداف "حرير"
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غربي البلاد، وذلك في ثاني هجوم من نوعه بعد تبنيها ضرب قاعدة "حرير"... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T10:29+0000
2023-11-17T10:33+0000
رصد عسكري
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وذكرت "المقاومة الإسلامية" في بيان لها، أن عناصرها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد" بواسطة "طائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر"، مضيفةً أن الهجوم جاء "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".
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رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مسيرتان تضربان قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بعد ساعات من استهداف "حرير"

10:29 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 10:33 GMT 17.11.2023)
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahraتداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية "عين الأسد" في العراق، 13 يناير 2019
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Qassim Abdul-Zahra
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غربي البلاد، وذلك في ثاني هجوم من نوعه بعد تبنيها ضرب قاعدة "حرير" في الشمال، في وقت سابق من اليوم.
وذكرت "المقاومة الإسلامية" في بيان لها، أن عناصرها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد" بواسطة "طائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر"، مضيفةً أن الهجوم جاء "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".
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