https://sputnikarabic.ae/20231118/البرازيل-تعلن-تفاصيل-إصابة-لاعبها-فينيسيوس-جونيور-وغيابه-عن-كلاسيكو-الأرجنتين-1083259149.html
البرازيل تعلن تفاصيل إصابة لاعبها فينيسيوس جونيور وغيابه عن مواجهة الأرجنتين
البرازيل تعلن تفاصيل إصابة لاعبها فينيسيوس جونيور وغيابه عن مواجهة الأرجنتين
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم السبت، تفاصيل إصابة لاعبه فينيسيوس جونيور والتي تعرض لها في مواجهة كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T10:22+0000
2023-11-18T10:22+0000
2023-11-18T10:29+0000
مجتمع
منتخب البرازيل
منوعات
رياضة
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083258972_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_20915a23eb16b7e8ecc456fd89a0967d.jpg
وبحسب بيان الاتحاد البرازيلي، فإن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فينيسيوس جونيور في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر"، مشيرا إلى أنه "سيغيب عن مواجهة الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل والمقرر إقامتها في ملعب ماراكانا".وأصيب نجم السامبا في الدقيقة 27 وخرج مبكرا في لقاء خسره منتخب البرازيل بنتيجة 2-1.والتقى منتخب كولومبيا ضد البرازيل في تمام الثانية فجر الجمعة الماضي على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز" ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بالشراكة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بطل العالم الأرجنتين يوم الأربعاء 22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في سلم ترتيب التصفيات اللاتينية برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.
https://sputnikarabic.ae/20230909/نيمار-ينتزع-لقب-الهداف-التاريخي-للبرازيل-من-بيليه-1080841704.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083258972_315:0:2831:1887_1920x0_80_0_0_7d0c2a31db43157be8189b993f1f9233.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب البرازيل, منوعات, رياضة, أخبار العالم الآن
منتخب البرازيل, منوعات, رياضة, أخبار العالم الآن
البرازيل تعلن تفاصيل إصابة لاعبها فينيسيوس جونيور وغيابه عن مواجهة الأرجنتين
10:22 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 18.11.2023)
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم السبت، تفاصيل إصابة لاعبه فينيسيوس جونيور والتي تعرض لها في مواجهة كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026.
وبحسب بيان الاتحاد البرازيلي، فإن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فينيسيوس جونيور في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر"، مشيرا إلى أنه "سيغيب عن مواجهة الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل والمقرر إقامتها في ملعب ماراكانا".
وأصيب نجم السامبا في الدقيقة 27 وخرج مبكرا في لقاء خسره منتخب البرازيل
بنتيجة 2-1.
والتقى منتخب كولومبيا ضد البرازيل في تمام الثانية فجر الجمعة الماضي على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز" ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بالشراكة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بطل العالم الأرجنتين يوم الأربعاء 22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.
ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في سلم ترتيب التصفيات اللاتينية برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.