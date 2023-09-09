https://sputnikarabic.ae/20230909/نيمار-ينتزع-لقب-الهداف-التاريخي-للبرازيل-من-بيليه-1080841704.html
نيمار ينتزع لقب الهداف التاريخي للبرازيل من بيليه
نيمار ينتزع لقب الهداف التاريخي للبرازيل من بيليه
قاد المهاجم البرازيلي نيمار منتخب بلاده إلى الفوز على ضيفتها بوليفيا 5-1، في مستهل مشوارهما بتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T09:10+0000
2023-09-09T09:10+0000
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وتمكن نيمار من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة الراحل بيليه كأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 79 هدفا، بعد تسجيله هدفين في المباراة.وأعرب نيمار، عن سعادته، مؤكدا أن تحطيم الرقم القياسي لا يعني أنه أفضل من بيليه أو أي لاعب آخر في المنتخب البرازيلي".وانضم نيمار إلى الهلال السعودي، الشهر الماضي، بعقد لمدة عامين، بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت، ويستمر عقده حتى صيف 2025".وقدم الزعيم السعودي، نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض. وشهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.ولم يبدأ نيمار مشواره حتى الآن مع الهلال السعودي، بسبب: "إصابة طفيفة"، بحسب مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، الذي شكك في إمكانية انضمامه الجديد للمنتخب البرازيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230905/نيمار-يقول-إنه-عاش-بصحبة-ميسي-في-جحيم-نادي-باريس-سان-جرمان-ومدربه-يرد-1080710530.html
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منتخب البرازيل, رياضة, منوعات
منتخب البرازيل, رياضة, منوعات
نيمار ينتزع لقب الهداف التاريخي للبرازيل من بيليه
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قاد المهاجم البرازيلي نيمار منتخب بلاده إلى الفوز على ضيفتها بوليفيا 5-1، في مستهل مشوارهما بتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.
وتمكن نيمار من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة الراحل بيليه كأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 79 هدفا، بعد تسجيله هدفين في المباراة.
وأعرب نيمار
، عن سعادته، مؤكدا أن تحطيم الرقم القياسي لا يعني أنه أفضل من بيليه أو أي لاعب آخر في المنتخب البرازيلي".
وانضم نيمار إلى الهلال السعودي
، الشهر الماضي، بعقد لمدة عامين، بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت، ويستمر عقده حتى صيف 2025".
وقدم الزعيم السعودي، نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض. وشهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
ولم يبدأ نيمار مشواره حتى الآن مع الهلال السعودي، بسبب: "إصابة طفيفة"، بحسب مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، الذي شكك في إمكانية انضمامه الجديد للمنتخب البرازيلي.