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https://sputnikarabic.ae/20230909/نيمار-ينتزع-لقب-الهداف-التاريخي-للبرازيل-من-بيليه-1080841704.html
نيمار ينتزع لقب الهداف التاريخي للبرازيل من بيليه
نيمار ينتزع لقب الهداف التاريخي للبرازيل من بيليه
قاد المهاجم البرازيلي نيمار منتخب بلاده إلى الفوز على ضيفتها بوليفيا 5-1، في مستهل مشوارهما بتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
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وتمكن نيمار من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة الراحل بيليه كأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 79 هدفا، بعد تسجيله هدفين في المباراة.وأعرب نيمار، عن سعادته، مؤكدا أن تحطيم الرقم القياسي لا يعني أنه أفضل من بيليه أو أي لاعب آخر في المنتخب البرازيلي".وانضم نيمار إلى الهلال السعودي، الشهر الماضي، بعقد لمدة عامين، بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت، ويستمر عقده حتى صيف 2025".وقدم الزعيم السعودي، نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض. وشهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.ولم يبدأ نيمار مشواره حتى الآن مع الهلال السعودي، بسبب: "إصابة طفيفة"، بحسب مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، الذي شكك في إمكانية انضمامه الجديد للمنتخب البرازيلي.
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منتخب البرازيل, رياضة, منوعات
منتخب البرازيل, رياضة, منوعات

نيمار ينتزع لقب الهداف التاريخي للبرازيل من بيليه

09:10 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZنيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قاد المهاجم البرازيلي نيمار منتخب بلاده إلى الفوز على ضيفتها بوليفيا 5-1، في مستهل مشوارهما بتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.
وتمكن نيمار من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة الراحل بيليه كأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 79 هدفا، بعد تسجيله هدفين في المباراة.
وأعرب نيمار، عن سعادته، مؤكدا أن تحطيم الرقم القياسي لا يعني أنه أفضل من بيليه أو أي لاعب آخر في المنتخب البرازيلي".
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وانضم نيمار إلى الهلال السعودي، الشهر الماضي، بعقد لمدة عامين، بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق "باريس سان جيرمان"، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت، ويستمر عقده حتى صيف 2025".
وقدم الزعيم السعودي، نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض. وشهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
ولم يبدأ نيمار مشواره حتى الآن مع الهلال السعودي، بسبب: "إصابة طفيفة"، بحسب مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، الذي شكك في إمكانية انضمامه الجديد للمنتخب البرازيلي.
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