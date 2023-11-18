https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يتبادلان-الاتهامات-حول-محاولة-تدمير-جسر-خزان-جبل-الأولياء-1083255831.html

الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات حول محاولة تدمير "جسر جبل الأولياء"

الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات حول محاولة تدمير "جسر جبل الأولياء"

اتهم الجيش السوداني، اليوم السبت، قوات الدعم السريع، "بمواصلة مشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية". 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T08:28+0000

2023-11-18T08:28+0000

2023-11-18T08:40+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبد الله تعميم، إن "مليشيا الدعم السريع الإرهابية قامت صباح اليوم بمحاولة تدمير خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم عبر المسيرات، وتسببت في تخريب جزئي وقع على الجسر".من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، "الجيش السوداني بتدمير جسر خزان جبل الأولياء الرابط بين جنوب الخرطوم وأم درمان"، مؤكدة أن "تدمير الجسر عمل إرهابي بامتياز وجريمة حرب مكتملة الأركان تكشف تمادي مليشيا البرهان في استهداف البنى التحتية الحيوية والمرافق الإنسانية في ظل صمت المجتمع الدولي والإقليمي وعدم إدانته لهذه الأفعال الإجرامية".يأتي ذلك غداة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، مبعوثا شخصيا إلى السودان.من جانبه، قال المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مقر المبعوث الشخصي رمطان لعمامرة لن يقيم في السودان، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط، بشكل وثيق، مع الجهات الفاعلة كافة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.ويأتي تعيين لعمامرة بعد قرابة شهرين من استقالة المبعوث الأممي السابق إلى السودان فولكر بيرتيس، عقب إعلانه شخصا غير مرغوب فيه من قبل الخارجية السودانية.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان. واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع تمرداً ضد الدولة. وتسببت المعارك في سقوط الآلاف بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح الملايين داخل السودان وخارجه.

https://sputnikarabic.ae/20231113/الأمم-المتحدة-السودان-يشهد-أكبر-أزمة-نزوح-للأطفال-في-العالم-1083102946.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي