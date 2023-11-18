https://sputnikarabic.ae/20231118/السيارات-الصينية-تبتلع-السوق-العالمية-1083269054.html

السيارات الصينية تبتلع السوق العالمية

السيارات الصينية تبتلع السوق العالمية

أفادت وكالة أنباء صينية، اليوم السبت، نقلا عن، وانغ شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، بأن الصين ستصبح بالتأكيد... 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T15:21+0000

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وصرّح، وانغ شيا، في معرض "غوانجو الدولي الـ21" للسيارات الذي افتُتح، يوم الجمعة الماضية، في مدينة غوانجو، عاصمة مقاطعة غواندونغ جنوبي الصين، بأن صناعة السيارات في الصين قد سلكت خطى ثابتة ومهمة في الأسواق العالمية، على الرغم من البيئة الدولية المعقدة والخطيرة.وأكدت وكالة "أنباء شينخوا"، على أن متوسط سعر السيارة الواحدة ارتفع إلى 137 ألف يوان (19 ألف و100 دولار أمريكي)، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بعد أن كان 85 ألف دولار، في عام 2014.وقال وانغ شيا: "في عام 2001، كانت قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية 1.56 مليار دولار أمريكي فقط، بحصة عالمية لم تتجاوز 0.65%، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، اقترب هذا الرقم من 122 مليار دولار، ما يمثل 5.5% من الإجمالي العالمي".وأشار، وانغ شيا، إلى أن سوق السيارات في الصين، ستحتضن مساحة جديدة للنمو، تماشيًا مع تطبيق سلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك، والانتعاش التدريجي لثقة المستهلكين.

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