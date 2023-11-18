https://sputnikarabic.ae/20231118/السيارات-الصينية-تبتلع-السوق-العالمية-1083269054.html
السيارات الصينية تبتلع السوق العالمية
السيارات الصينية تبتلع السوق العالمية
أفادت وكالة أنباء صينية، اليوم السبت، نقلا عن، وانغ شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، بأن الصين ستصبح بالتأكيد... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T15:21+0000
2023-11-18T15:21+0000
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وصرّح، وانغ شيا، في معرض "غوانجو الدولي الـ21" للسيارات الذي افتُتح، يوم الجمعة الماضية، في مدينة غوانجو، عاصمة مقاطعة غواندونغ جنوبي الصين، بأن صناعة السيارات في الصين قد سلكت خطى ثابتة ومهمة في الأسواق العالمية، على الرغم من البيئة الدولية المعقدة والخطيرة.وأكدت وكالة "أنباء شينخوا"، على أن متوسط سعر السيارة الواحدة ارتفع إلى 137 ألف يوان (19 ألف و100 دولار أمريكي)، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بعد أن كان 85 ألف دولار، في عام 2014.وقال وانغ شيا: "في عام 2001، كانت قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية 1.56 مليار دولار أمريكي فقط، بحصة عالمية لم تتجاوز 0.65%، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، اقترب هذا الرقم من 122 مليار دولار، ما يمثل 5.5% من الإجمالي العالمي".وأشار، وانغ شيا، إلى أن سوق السيارات في الصين، ستحتضن مساحة جديدة للنمو، تماشيًا مع تطبيق سلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك، والانتعاش التدريجي لثقة المستهلكين.
https://sputnikarabic.ae/20231116/روسيا-تعتزم-إنتاج-14-ألف-سيارة-كهربائية-في-وقت-قياسي-1083213281.html
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صناعة السيارات, الصين, اقتصاد, العالم, أخبار اليابان
صناعة السيارات, الصين, اقتصاد, العالم, أخبار اليابان
السيارات الصينية تبتلع السوق العالمية
15:21 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 15:24 GMT 18.11.2023)
أفادت وكالة أنباء صينية، اليوم السبت، نقلا عن، وانغ شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، بأن الصين ستصبح بالتأكيد أكبر مُصدّر للسيارات في العالم، في العام الحالي، حيث بلغت صادراتها من السيارات، في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 3.9 مليون سيارة.
وصرّح، وانغ شيا، في معرض "غوانجو الدولي الـ21" للسيارات الذي افتُتح، يوم الجمعة الماضية، في مدينة غوانجو، عاصمة مقاطعة غواندونغ جنوبي الصين، بأن صناعة السيارات في الصين قد سلكت خطى ثابتة ومهمة في الأسواق العالمية، على الرغم من البيئة الدولية المعقدة والخطيرة.
وصدّرت الصين، خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.07 مليون سيارة، إذ أنها سبقت اليابان لأول مرة لتصبح بذلك المصدّر الأول عالميا للسيارات، وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ازدادت صادرات السيارات الصينية بنسبة 59.7% على أساس سنوي ليصل إلى 3.92 مليون سيارة.
وأكدت وكالة "أنباء شينخوا"، على أن متوسط سعر السيارة الواحدة ارتفع إلى 137 ألف يوان (19 ألف و100 دولار أمريكي)، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بعد أن كان 85 ألف دولار، في عام 2014.
وقال وانغ شيا: "في عام 2001، كانت قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية 1.56 مليار دولار أمريكي فقط، بحصة عالمية لم تتجاوز 0.65%، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، اقترب هذا الرقم من 122 مليار دولار، ما يمثل 5.5% من الإجمالي العالمي
".
وأشار، وانغ شيا، إلى أن سوق السيارات في الصين، ستحتضن مساحة جديدة للنمو، تماشيًا مع تطبيق سلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك، والانتعاش التدريجي لثقة المستهلكين.