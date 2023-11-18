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https://sputnikarabic.ae/20231118/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-198-طبيبا-في-غزة-منذ-بدء-الحرب-1083273346.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 طبيبا في غزة منذ بدء الحرب
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 طبيبا في غزة منذ بدء الحرب
صرّحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، أنه نتيجة للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة، قُتل 198 طبيبا وعاملاً طبيًا، منذ بدء الأعمال العدائية، كما تم... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T19:22+0000
2023-11-18T19:22+0000
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وقالت مي الكيلة، عبر قناة وزارة الصحة الفلسطينية على "تلغرام": "لقد قتل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) 198 طبيبًا ومسعفًا وعامل إسعاف، ودمر 55 سيارة إسعاف، وعطل 25 مستشفى و52 عيادة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة".في الوقت نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواجه، منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صعوبات في تحديث بيانات القتلى والجرحى في قطاع غزة، بسبب انقطاع التواصل مع مستشفيات شمال القطاع التي تتعرض لقصف مدمر.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-6-عسكريين-جدد-في-غزة-1083272370.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 طبيبا في غزة منذ بدء الحرب

19:22 GMT 18.11.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMERإخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / DAWOOD NEMER
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صرّحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، أنه نتيجة للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة، قُتل 198 طبيبا وعاملاً طبيًا، منذ بدء الأعمال العدائية، كما تم إيقاف 25 من أصل 36 مستشفى عن العمل.
وقالت مي الكيلة، عبر قناة وزارة الصحة الفلسطينية على "تلغرام": "لقد قتل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) 198 طبيبًا ومسعفًا وعامل إسعاف، ودمر 55 سيارة إسعاف، وعطل 25 مستشفى و52 عيادة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة".
في الوقت نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواجه، منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صعوبات في تحديث بيانات القتلى والجرحى في قطاع غزة، بسبب انقطاع التواصل مع مستشفيات شمال القطاع التي تتعرض لقصف مدمر.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 عسكريين جدد في غزة
17:51 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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