https://sputnikarabic.ae/20231118/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-198-طبيبا-في-غزة-منذ-بدء-الحرب-1083273346.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 طبيبا في غزة منذ بدء الحرب
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 طبيبا في غزة منذ بدء الحرب
صرّحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، أنه نتيجة للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة، قُتل 198 طبيبا وعاملاً طبيًا، منذ بدء الأعمال العدائية، كما تم... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T19:22+0000
2023-11-18T19:22+0000
2023-11-18T19:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082762101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d39cdf93bd5359eec10be82d16c88714.jpg
وقالت مي الكيلة، عبر قناة وزارة الصحة الفلسطينية على "تلغرام": "لقد قتل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) 198 طبيبًا ومسعفًا وعامل إسعاف، ودمر 55 سيارة إسعاف، وعطل 25 مستشفى و52 عيادة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة".في الوقت نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواجه، منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صعوبات في تحديث بيانات القتلى والجرحى في قطاع غزة، بسبب انقطاع التواصل مع مستشفيات شمال القطاع التي تتعرض لقصف مدمر.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-6-عسكريين-جدد-في-غزة-1083272370.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082762101_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_77ed82a6f72f28e2a965c48da7aadcb6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 198 طبيبا في غزة منذ بدء الحرب
صرّحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، أنه نتيجة للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة، قُتل 198 طبيبا وعاملاً طبيًا، منذ بدء الأعمال العدائية، كما تم إيقاف 25 من أصل 36 مستشفى عن العمل.
وقالت مي الكيلة، عبر قناة وزارة الصحة الفلسطينية على "تلغرام": "لقد قتل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) 198 طبيبًا ومسعفًا وعامل إسعاف، ودمر 55 سيارة إسعاف، وعطل 25 مستشفى و52 عيادة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة".
في الوقت نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواجه، منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صعوبات في تحديث بيانات القتلى والجرحى في قطاع غزة، بسبب انقطاع التواصل مع مستشفيات شمال القطاع التي تتعرض لقصف مدمر.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.