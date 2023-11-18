https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تحيد-100-عسكري-أوكراني-وتدمر-30-من-أطقم-الهاون-على-محور-كراسني-ليمان-1083251843.html
القوات الروسية تحيد 100 عسكري أوكراني وتدمر 30 من أطقم الهاون على محور كراسني ليمان
القوات الروسية تحيد 100 عسكري أوكراني وتدمر 30 من أطقم الهاون على محور كراسني ليمان
قال رئيس المركز الصحفي لقوات "الجنوب"، اليوم السبت، إن القوات الروسية على محور كراسني ليمان قمعت ما يصل إلى 30 طاقم مدفعية أوكراني، وبلغت خسائر العدو ما يصل... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T04:36+0000
2023-11-18T04:36+0000
2023-11-18T04:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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ووفقا له، على محور كراسني ليمان في منطقة موقع تورسكي وغابات سيريبريانسكي، صدت وحدات مجموعات القوات "المركزية" ونيران المدفعية وضربات طيران الجيش المجموعات المهاجمة من الفرقة الآلية السابعة والأربعين الأوكرانية، واللواء الثاني عشر للقوات الخاصة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني.وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة كريمينايا.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، أن الطيران البحري الروسي دمر سبعة زوارق مسيّرة وسفينة سريعة من نوع "فيلارد" مع مجموعة إنزال من القوات البحرية الأوكرانية، كانت تتجه نحو القرم في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل الأراضي للكيانات الفدرالية التي انضمت إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231117/السيناتور-الروسي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تسرق-السكان-وتنهب-خيرسون-1083249482.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
القوات الروسية تحيد 100 عسكري أوكراني وتدمر 30 من أطقم الهاون على محور كراسني ليمان
قال رئيس المركز الصحفي لقوات "الجنوب"، اليوم السبت، إن القوات الروسية على محور كراسني ليمان قمعت ما يصل إلى 30 طاقم مدفعية أوكراني، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري.
ووفقا له، على محور كراسني ليمان في منطقة موقع تورسكي وغابات سيريبريانسكي، صدت وحدات مجموعات القوات "المركزية" ونيران المدفعية وضربات طيران الجيش المجموعات المهاجمة من الفرقة الآلية السابعة والأربعين الأوكرانية، واللواء الثاني عشر للقوات الخاصة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني
.
وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة كريمينايا.
وقال سافتشوك، "خلال المعركة المضادة للبطاريات، تم كشف وقمع ما يصل إلى 30 من أطقم المدفعية الأوكرانية. وبلغت خسائر العدو على المحور ما يصل إلى 100 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، أن الطيران البحري الروسي دمر سبعة زوارق مسيّرة وسفينة سريعة من نوع "فيلارد" مع مجموعة إنزال من القوات البحرية الأوكرانية، كانت تتجه نحو القرم في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل الأراضي للكيانات الفدرالية التي انضمت إلى روسيا.