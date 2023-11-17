https://sputnikarabic.ae/20231117/السيناتور-الروسي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تسرق-السكان-وتنهب-خيرسون-1083249482.html
سيناتور روسي: القوات المسلحة الأوكرانية تسرق السكان وتنهب خيرسون
سيناتور روسي: القوات المسلحة الأوكرانية تسرق السكان وتنهب خيرسون
صرّح عضو مجلس الشيوخ الروسي من منطقة خيرسون، إيغور كاستيوكيفيتش، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بعملية سطو في مدينة خيرسون الخاضعة للسيطرة المؤقتة،... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T19:30+0000
2023-11-17T19:30+0000
2023-11-17T19:34+0000
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وأخبر كاستيوكيفيتش وكالة "سبوتنيك" أنه بسبب تقاعس سلطات كييف في خيرسون، كانت هناك كارثة إنسانية، حيث كل هؤلاء السكان الذين يمكنهم مغادرة المدينة فعلوا ذلك.كتب كاستيوكيفيتش في قناته على "تلغرام": "لم تحدث كارثة إنسانية هناك فحسب، بل إن القطاع السكني في المدينة يتعرض للنهب حتى الآن، وكتب سكان خيرسون من الضفة اليمنى أن المزيد والمزيد من "منتحلي صفة الجيش" يأتون إلى المدينة، الذين يتشبثون بالزي الرسمي ويسرقون ممتلكات السكان المدنيين الموجودين هناك".أصبحت منطقة خيرسون مقاطعة روسية بعد نتائج الاستفتاء الذي أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. في الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويستمر في قصف أراضي المنطقة، واليوم ، 75% من أراضي منطقة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وأما الجزء على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231117/الدفاع-تدمير-سبعة-زوارق-مسيرة-وقارب-مع-جنود-أوكرانيين-في-البحر-الأسود-1083247686.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
سيناتور روسي: القوات المسلحة الأوكرانية تسرق السكان وتنهب خيرسون
19:30 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 19:34 GMT 17.11.2023)
صرّح عضو مجلس الشيوخ الروسي من منطقة خيرسون، إيغور كاستيوكيفيتش، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية قامت بعملية سطو في مدينة خيرسون الخاضعة للسيطرة المؤقتة، ونهبت وقصفت القطاع السكني.
وأخبر كاستيوكيفيتش وكالة "سبوتنيك" أنه بسبب تقاعس سلطات كييف في خيرسون، كانت هناك كارثة إنسانية، حيث كل هؤلاء السكان الذين يمكنهم مغادرة المدينة فعلوا ذلك.
كتب كاستيوكيفيتش في قناته على "تلغرام": "لم تحدث كارثة إنسانية هناك فحسب، بل إن القطاع السكني في المدينة يتعرض للنهب حتى الآن، وكتب سكان خيرسون من الضفة اليمنى
أن المزيد والمزيد من "منتحلي صفة الجيش" يأتون إلى المدينة، الذين يتشبثون بالزي الرسمي ويسرقون ممتلكات السكان المدنيين الموجودين هناك".
وأشار كاستيوكيفيتش إلى أن الجيش الأوكراني يقوم بالسرقة أولاً، ومن ثم قصف المباني السكنية والمنازل.
وشدد السيناتور على أن السكان كانوا يائسين، قائلاً: "ثم يعاودون السرقة مرة أخرى ويقتحمون شققا ومنازل فارغة يسلبون كل ما في وسعهم من هناك، هؤلاء مجموعات "زاهيسنيكي" تتصرف أسوأ من قطاع الطرق، وعلى ما يبدو، أصبح الوضع مؤسفا للغاية ولا يمكن السيطرة عليه، لدرجة أن القوات المسلحة الأوكرانية قررت فرض حظر على دخول خيرسون، من الأراضي التي لا يزال يسيطر عليها نظام كييف، بمن فيهم الجيش".
أصبحت منطقة خيرسون مقاطعة روسية بعد نتائج الاستفتاء الذي أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. في الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويستمر في قصف أراضي المنطقة، واليوم ، 75% من أراضي منطقة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وأما الجزء على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا.