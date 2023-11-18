https://sputnikarabic.ae/20231118/المجر-سياسة-بروكسل-الحالية-هي-دق-آخر-مسمار-في-نعش-الاتحاد-الأوروبي-1083272555.html
المجر: سياسة بروكسل الحالية هي "دق آخر مسمار في نعش" الاتحاد الأوروبي
المجر: سياسة بروكسل الحالية هي "دق آخر مسمار في نعش" الاتحاد الأوروبي
صرّح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن السياسة الحالية التي تنتهجها بروكسل هي "دق آخر مسمار في نعش" الاتحاد الأوروبي. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T18:09+0000
2023-11-18T18:09+0000
2023-11-18T18:09+0000
العالم
المجر
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وقال أوربان: "أنا على قناعة تامة بأننا يجب أن نقول "لا" لنموذج بروكسل في أوروبا، لأنه غير قابل للاستدامة، أو بعبارة مجرية، ليس له مستقبل. وأنا على قناعة بأنهم في بروكسل اليوم يدمرون أوروبا ويقودونها إلى الانهيار".وتابع أوربان، في كلمة ألقاها في مؤتمر مخصص للذكرى الثلاثين لتأسيس حزبه "فيدس": "يجب أن نمنع ذلك. من مصلحتنا أن يظل الاتحاد الأوروبي موحّدًا. دع ما تم تجميعه بصعوبة كبيرة يظل على حاله. لا ينبغي التخلي عن الاتحاد الأوروبي، بل تغييره، وهذا ممكن فقط في حالة حدوث تغييرات جذرية في بروكسل، ودون تغيير، ستأتي النهاية".وشدد أوربان على أن بودابست تعارض "غسيل الأدمغة من قبل البيروقراطيين في بروكسل، وغزوات المهاجرين، والدعاية المتعلقة بالجنس، والأشباح العسكرية، والعضوية الأوكرانية "غير المستعدة" في الاتحاد الأوروبي، والأيديولوجية الخضراء، التي تظهر بشكل متزايد أعراض الشيوعية وحتى اليعاقبة".
https://sputnikarabic.ae/20231027/المجر-الاتحاد-الأوروبي-لا-يجرؤ-على-الاعتراف-بهزيمة-أوكرانيا-1082510556.html
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العالم, المجر
المجر: سياسة بروكسل الحالية هي "دق آخر مسمار في نعش" الاتحاد الأوروبي
صرّح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن السياسة الحالية التي تنتهجها بروكسل هي "دق آخر مسمار في نعش" الاتحاد الأوروبي.
وقال أوربان: "أنا على قناعة تامة بأننا يجب أن نقول "لا" لنموذج بروكسل في أوروبا، لأنه غير قابل للاستدامة، أو بعبارة مجرية، ليس له مستقبل. وأنا على قناعة بأنهم في بروكسل اليوم يدمرون أوروبا ويقودونها إلى الانهيار".
وأضاف: "كل يوم يتم دق المزيد والمزيد من المسامير في نعشها (أوروبا)، وإذا استمرت سياسات بروكسل الحالية، فإن الاتحاد الأوروبي سوف ينهار ببساطة".
وتابع أوربان، في كلمة ألقاها في مؤتمر مخصص للذكرى الثلاثين لتأسيس حزبه "فيدس": "يجب أن نمنع ذلك. من مصلحتنا أن يظل الاتحاد الأوروبي موحّدًا. دع ما تم تجميعه بصعوبة كبيرة يظل على حاله. لا ينبغي التخلي عن الاتحاد الأوروبي، بل تغييره، وهذا ممكن فقط في حالة حدوث تغييرات جذرية في بروكسل، ودون تغيير، ستأتي النهاية".
وشدد أوربان على أن بودابست تعارض "غسيل الأدمغة من قبل البيروقراطيين في بروكسل، وغزوات المهاجرين، والدعاية المتعلقة بالجنس، والأشباح العسكرية، والعضوية الأوكرانية "غير المستعدة" في الاتحاد الأوروبي، والأيديولوجية الخضراء، التي تظهر بشكل متزايد أعراض الشيوعية وحتى اليعاقبة".