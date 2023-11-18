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https://sputnikarabic.ae/20231118/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسلة-غارات-عنيفة-شمال-غزة-فيديو-وصور-1083250802.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمالي غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمالي غزة.. فيديو وصور
شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة، على عدة مناطق شمالي قطاع غزة. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T06:21+0000
2023-11-18T06:21+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
قنابل مضيئة أطلقتها القوات الإسرائيلية فوق شمال الأراضي الفلسطينية وسط معارك مستمرة مع حركة حماس، في 14 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمالي غزة.. فيديو وصور

06:21 GMT 18.11.2023
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شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة، على عدة مناطق شمالي قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن شمال قطاع غزة يتعرض لغارات جوية عنيفة من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية.
وأوضحت أن القصف طال عدة مناطق في مخيم جباليا، ومنازل المواطنين في بيت لاهيا وقرب أبراج الشيخ زايد ومحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية، قصفت فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل نحو 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.
00:55 GMT 18.11.2023
إعلام فلسطيني: مقتل 15 شخصا وعدد كبير من المصابين بينهم أطفال في غارة نفذها طيران الجيش الإسرائيلي على حي سكني في خان يونس جنوبي القطاع.
00:54 GMT 18.11.2023
أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز 450"، بواسطة صاروخ أرض – جو.
وجاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة ‌‏الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت ‏الواقع في 18-11-2023".
وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة قد شوهد "يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم السبت، اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
23:24 GMT 17.11.2023
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
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