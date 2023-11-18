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https://sputnikarabic.ae/20231118/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لإسقاط-طائرة-هيرميز-إسرائيلية-فيديو-1083271013.html
"حزب الله" ينشر مشاهد لإسقاط طائرة "هيرميز" إسرائيلية... فيديو
"حزب الله" ينشر مشاهد لإسقاط طائرة "هيرميز" إسرائيلية... فيديو
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية، فجر اليوم السبت. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T16:21+0000
2023-11-18T16:21+0000
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اسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأظهرت اللقطات المصورة من قبل "حزب الله" عمليات استهداف المسيرة "هيرميز 450" المتعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو.وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترًا كبيرًا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لاستهداف-عدد-من-المواقع-العسكرية-الإسرائيلية-فيديو-1083263707.html
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لبنان, اسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
لبنان, اسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى

"حزب الله" ينشر مشاهد لإسقاط طائرة "هيرميز" إسرائيلية... فيديو

16:21 GMT 18.11.2023
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / -
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نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية، فجر اليوم السبت.
وأظهرت اللقطات المصورة من قبل "حزب الله" عمليات استهداف المسيرة "هيرميز 450" المتعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو.

وفي وقت سابق من اليوم، جاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة ‌‏الإسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450، وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام، بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت، ‏الواقع في 18-11-2023".

قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية... فيديو
12:51 GMT
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترًا كبيرًا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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